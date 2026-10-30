Чёрная икра дешевле красной? Экономист предупредил о ценовом парадоксе

Чёрная икра может сравняться по стоимости с красной или даже оказаться дешевле неё уже в ближайший год. Такой прогноз сделал экономист Леонид Холод в разговоре с Life.ru. По его словам, производители красной икры рассматривают возможность повышения цен до 40 тысяч рублей за килограмм, что способно полностью изменить привычное соотношение стоимости двух деликатесов.

«Я читал собственными глазами и чуть в обморок не упал от смелости «красноикорщиков»: они собираются повысить цену до 40 000 за килограмм. Так что они уже собираются перевыполнить идею о том, что когда-то красная икра может стать дороже чёрной», — заявил экономист.

Холод объяснил, что чёрную икру сегодня получают в том числе от осетровых, выращенных в аквакультурных хозяйствах. При грамотной организации производства объёмы такой продукции можно наращивать. В качестве примера он привёл Китай, где разведение осетровых получило широкое распространение.

При этом эксперт выразил недоумение из-за стоимости красной икры. Он признал, что в нынешнем году объёмы подхода рыбы сократились, однако считает, что это не объясняет столь значительного повышения цен. По его оценке, затраты на производство икры не соответствуют стоимости, которую производители намерены установить.

Экономист также обратил внимание на цены в рознице. По его словам, небольшие банки красной икры уже продаются за несколько тысяч рублей, а при пересчёте на килограмм стоимость отдельных предложений приближается к цене чёрной.

«Тенденция на то, что уже в ближайший год чёрная икра станет такой же по цене или чуть дешевле красной, есть», — отметил Холод.

Однако подобное сближение цен вряд ли сделает чёрную икру массово доступной. Эксперт предупредил, что при чрезмерном подорожании покупатели могут отказаться от обоих деликатесов, в том числе в преддверии Нового года.

«Мы с вами скажем: «Слушайте, ребята, ешьте её сами». А что нам остаётся делать?» — добавил экономист.

По мнению Холода, производителям придётся учитывать пределы покупательской способности. Красная икра ориентирована преимущественно на внутренний рынок, поэтому дальнейшее повышение цен может привести к сокращению продаж. В таком случае даже высокая стоимость килограмма не гарантирует производителям роста выручки.