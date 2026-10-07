Скоро только по праздникам и по наследству: Красная икра может подорожать на 471% к Новому году

Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30–40 тысяч рублей, пишет SHOT.

В 2026 году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

На ситуацию, по данным SHOT, повлиял целый ряд факторов. В частности, в акватории Приморья и Сахалина отмечался рекордный наплыв акул, появление которых связывают с потеплением воды. Это совпало с периодом лососёвой путины.

Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. Учёные ВНИРО предупреждали о развитии мощного природного явления Эль-Ниньо, при котором температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана значительно повышается.

Из-за сокращения предложения к Новому году килограмм красной икры может стоить 30–40 тысяч рублей. В конце 2025 года аналогичный объём деликатеса можно было купить примерно за 7 тысяч рублей.

Если цена действительно достигнет верхней отметки, рост относительно конца прошлого года составит около 471%.

Красная икра уже заметно подорожала на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. Ранее Life.ru писал, что глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев связал возвращение деликатеса к высокой цене с падением добычи лососевых в 3,4 раза и заявил, что нынешняя стоимость больше соответствует премиальному статусу продукта.