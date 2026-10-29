Оливье, икра и счёт на 20 тысяч: Сколько россияне потратят на новогодний стол

Почти треть россиян (32%) собираются потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей, ещё 30% рассчитывают уложиться в 10 тысяч. При этом многие начинают готовиться к празднику задолго до декабря. Об этом свидетельствуют результаты исследования программы лояльности «Х5 Клуб», оказавшиеся в распоряжении Life.ru.

Безусловным фаворитом праздничного меню остаётся оливье — его выбрали 40% участников опроса. Второе место заняла селёдка под шубой с 19%, а тройку лидеров замкнули бутерброды с икрой (14%).

Впрочем, проводить весь день у плиты готовы не все. Более половины респондентов (55%) намерены дополнить домашние угощения одним-двумя покупными блюдами. Полностью самостоятельное приготовление предпочитают 40%. Некоторые продукты россияне запасают заблаговременно. Чаще всего это напитки (53%), а также икра и деликатесы (44%).

С украшением жилья тоже определились заранее. Около 30% опрошенных покупают праздничный декор в супермаркетах, тогда как 14% обходятся уже имеющимися украшениями. Почти половина участников исследования (46%) создают новогоднюю атмосферу дома в середине декабря.

Зато подарки многие начинают искать ещё осенью — так поступают 56% россиян. В этот же период 42% закупают часть продуктов и напитков, а 41% продумывают меню.

Экономить на предпраздничных расходах помогает охота за выгодными предложениями. Скидки и бонусные баллы целенаправленно ищут 51% покупателей, ещё 43% пользуются акциями время от времени. Примерно треть опрошенных приступают к подготовке минимум за три недели до торжества, 32% — за одну-две недели. Лишь каждый десятый оставляет хлопоты на последний день.

Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты для новогоднего стола выгоднее приобрести уже в октябре. В частности, заранее можно запастись консервированным горошком, кукурузой, оливками и соусами. Это позволит распределить праздничные расходы на несколько месяцев и разгрузить декабрьский бюджет.