Подарок перед Новым годом: Минтруд подтвердил выходной 31 декабря 2027 года

Россияне смогут отдыхать 31 декабря 2027 года — последний день года официально станет выходным. Такой порядок предусмотрен утверждённым правительством производственным календарём, сообщил РИА «Новости» министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Все основные, скажем так, подходы, которые мы применяли к формированию календаря рабочего времени последние годы, мы их сохранили. Так, 31 декабря — выходной день», — заявил глава Минтруда.

Министр пояснил, что при составлении графика ведомство стремилось объединять праздничные даты и обычные выходные, чтобы россияне могли отдыхать несколько дней подряд без лишних перерывов. По оценке Котякова, календарь на следующий год получился достаточно комфортным.

Согласно утверждённому расписанию, выходной на пятницу, 31 декабря, перенесут с воскресенья, 3 января. Кроме того, выходной со 2 января перенесён на 5 ноября, а с 20 февраля — на 22 февраля.

Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Таким образом, на отдых придётся почти треть календарного года.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд не планирует закреплять 31 декабря в качестве постоянного нерабочего дня. Антон Котяков объяснял, что действующее законодательство позволяет ежегодно переносить выходные без введения нового праздника. По словам министра, дополнительный нерабочий день изменил бы общий баланс рабочего времени.