Котяков: Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным

Минтруд России не считает необходимым закреплять 31 декабря как официальный выходной день. Об этом РИА «Новости» заявил глава ведомства Антон Котяков.

Министр пояснил, что действующее законодательство позволяет переносить выходные дни без введения дополнительного праздника. По его словам, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.

Котяков отметил, что порядок определения праздничных дат и переноса выходных закреплён в Трудовом кодексе РФ. На основе этих норм правительство ежегодно утверждает производственный календарь.

Глава Минтруда также сообщил, что проект графика выходных на 2027 год уже подготовлен и прошёл необходимые согласования. В ближайшее время документ должен быть подписан.

Согласно проекту производственного календаря, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен уже сейчас по соглашению работодателя и сотрудников, так как законодательство не ограничивает компании в выборе графика. Он отметил, что действующие нормы позволяют гибко выстраивать режим занятости.