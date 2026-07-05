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5 июля, 07:10

Минтруд допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен уже сейчас — при договорённости между работодателем и сотрудниками. Такое заявление РИА «Новости» сделал глава Минтруда Антон Котяков.

«Сегодняшние нормы <...> позволяют <...> перейти хоть на четырёхдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал он.

Действующее трудовое законодательство не ограничивает компании в выборе графика, позволяя гибко выстраивать режим занятости.

Одна шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в 2027 году
Одна шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в 2027 году

Ранее в Госдуме допустили, что в перспективе Россия может прийти к четырёхдневной рабочей неделе. Свободное время при этом названо одной из ключевых общественных ценностей. Подобный формат рано или поздно станет реальностью, связав это с идеей о том, что главным богатством общества является свободное время граждан.

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Милена Скрипальщикова
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