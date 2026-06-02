Одна шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в 2027 году

Шестидневная рабочая неделя в России в 2027 году будет только одна. Об этом свидетельствуют данные проекта производственного календаря. График рабочих и выходных дней для россиян в следующем году составил Минтруд РФ.

Производственный календарь 2027 года. Фото © Минтруд РФ

Шесть рабочих дней будут с 15 по 20 февраля. Власти переносят выходной с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Так получается непрерывный трёхдневный отдых с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Далее россиян ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, а также 31 декабря 2027 года.

