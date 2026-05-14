Россиян ждут ещё три короткие рабочие недели до конца года

Россияне отдохнут на трёх коротких рабочих неделях до конца 2026 года. Первая сокращённая неделя ждёт работающих на пятидневном графике летом. Затем четыре трудовых дня будут осенью. Финальная короткая неделя завершит год зимой.

Производственный календарь предусматривает четырёхдневную рабочую неделю в июне. Причина — празднование Дня России 12 июня.

Ноябрь подарит ещё одну сокращённую неделю. День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Рабочими останутся только 2–3 и 5–6 ноября.

Декабрь завершит год трёхдневной рабочей неделей перед новогодними праздниками.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2026 году День России выпадает на пятницу. К празднику автоматически присоединяются суббота и воскресенье. Четверг 11 июня станет сокращённым рабочим днём. По правилам производственного календаря продолжительность работы в этот день уменьшается на один час.