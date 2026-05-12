12 мая, 07:23

В Госдуме назвали законный способ увеличить отпускные

Обложка © Life.ru

Отпускные рассчитываются иначе, чем обычная зарплата, и их можно увеличить абсолютно законными методами. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные — через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. С 2026 года расчёты ведутся по новому положению, где появился ориентир по МРОТ (в этом году он равен 27 093 рубля).

По словам политика, на выплату сильно влияет производственный календарь. В январе, например, всего 15 рабочих дней, а в июле — 23. Поэтому в короткие месяцы потеря зарплаты за отпуск ощущается гораздо сильнее.

Исходя из этого, депутат советует планировать отдых на месяцы с максимальным количеством трудовых будней. Тогда каждый день отпуска будет стоить меньше с точки зрения упущенного заработка, а итоговая сумма может оказаться даже больше обычного оклада.

Отдых без переживаний: Минтруд обозначил крайний срок выплаты отпускных

А ранее Life.ru писал, что делать при невыплате отпускных в срок. По словам специалиста, деньги должны перечислять не позже чем за три календарных дня до начала отдыха. Если отпускные не поступили в срок, первым делом стоит обратиться к руководству.

Дарья Нарыкова
