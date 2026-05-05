День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 14:39

Россиянам объяснили, что делать при невыплате отпускных в срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT напомнила работающим гражданам об их правах в преддверии майских праздников. Специалист подчеркнула: отпускные должны перечислять не позже чем за три календарных дня до начала отдыха.

Если деньги не поступили в срок, первым делом стоит обратиться к руководству. Юрист советует подать письменное заявление в двух экземплярах и потребовать выплаты. При отказе или бездействии работодателя у сотрудника есть законное право перенести отпуск на более поздний период. То есть не уходить отдыхать, пока средства не будут получены.

Если и это не помогло, следует жаловаться в государственную трудовую инспекцию или прокуратуру. Эти органы вынесут предписание об устранении нарушения, резюмировала Ярмуш.

Осторожно, змея в бутылке! Этикетолог составила стоп-лист отпускных сувениров для коллег
Осторожно, змея в бутылке! Этикетолог составила стоп-лист отпускных сувениров для коллег

Также в Минтруде уточнили, что в ситуации, когда день, в который должны быть перечислены отпускные, совпадает с выходным либо официальным нерабочим праздничным днём, работодатель обязан произвести выплату досрочно. Помимо этого допускается перевести отпускные и раньше установленного срока, а также вместе с очередной зарплатой.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar