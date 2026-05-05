Россиянам объяснили, что делать при невыплате отпускных в срок

Адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT напомнила работающим гражданам об их правах в преддверии майских праздников. Специалист подчеркнула: отпускные должны перечислять не позже чем за три календарных дня до начала отдыха.

Если деньги не поступили в срок, первым делом стоит обратиться к руководству. Юрист советует подать письменное заявление в двух экземплярах и потребовать выплаты. При отказе или бездействии работодателя у сотрудника есть законное право перенести отпуск на более поздний период. То есть не уходить отдыхать, пока средства не будут получены.

Если и это не помогло, следует жаловаться в государственную трудовую инспекцию или прокуратуру. Эти органы вынесут предписание об устранении нарушения, резюмировала Ярмуш.

Также в Минтруде уточнили, что в ситуации, когда день, в который должны быть перечислены отпускные, совпадает с выходным либо официальным нерабочим праздничным днём, работодатель обязан произвести выплату досрочно. Помимо этого допускается перевести отпускные и раньше установленного срока, а также вместе с очередной зарплатой.