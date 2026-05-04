Отдых без переживаний: Минтруд обозначил крайний срок выплаты отпускных

Российские работодатели обязаны выплачивать отпускные минимум за три календарных дня до начала отдыха, при этом сам день перевода денег в этот срок не включается. Соответствующее разъяснение дал Минтруд России в своём телеграм-канале.

В этом же сообщении ведомства уточняется, что в ситуации, когда день, в который должны быть перечислены отпускные, совпадает с выходным либо официальным нерабочим праздничным днём, работодатель обязан произвести выплату досрочно — а именно в последний трудовой день, предшествующий таким выходным или празднику.

Помимо этого, как указано в разъяснении, допускается перевести отпускные и раньше установленного срока, а также вместе с очередной зарплатой. Принципиальным остаётся только одно требование, которое неоднократно акцентируется в информации от министерства: выплата не должна поступить позже чем за три календарных дня до начала отпуска.

Ранее председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил Life.ru, как можно увеличить сумму отпускных за счёт выбора подходящего периода отдыха. По его словам, размер выплат зависит от количества рабочих дней, которые приходятся на отпуск.