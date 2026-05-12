12 мая, 14:43

Июнь даст россиянам передышку: когда будут следующие длинные выходные

Обложка © DALL-E / Life.ru

Следующие длинные выходные ждут россиян уже в июне. После майских праздников производственный календарь ненадолго вернётся к обычному ритму, но затем снова даст дополнительный день отдыха.

Отдыхать россияне будут три дня подряд — с 12 по 14 июня. Длинные выходные связаны с Днём России, который ежегодно отмечается 12 июня. В 2026 году праздник выпадает на пятницу, поэтому к нему автоматически добавятся суббота и воскресенье.

Перед этим будет короткая рабочая неделя. При пятидневном графике она продлится с 8 по 11 июня — с понедельника по четверг. После четырёх рабочих дней начнутся трёхдневные выходные.

Четверг, 11 июня, станет сокращённым рабочим днём. По правилам производственного календаря продолжительность работы уменьшается на один час, если день непосредственно предшествует официальному празднику.

Таким образом, июнь получится более спокойным для тех, кто работает по стандартной пятидневке. В месяце будет 21 рабочий день и 9 выходных.

Для многих длинные выходные станут первой летней возможностью съездить за город, на дачу или устроить короткую поездку без дополнительного отпуска. При желании можно взять несколько дней отдыха рядом с праздничной датой и превратить июньскую паузу в мини-каникулы.

Майские праздники в этом году были не самыми длинными: россияне отдыхали дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. После этого график возвращается к привычному режиму, но уже в середине июня страну ждёт новая короткая передышка.

Марина Фещенко
