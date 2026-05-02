Май и ноябрь оказались самыми невыгодными для отпуска в 2026 году

Май и ноябрь — самые невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году из-за большого числа рабочих дней и малого количества выходных рядом с праздниками. Об этом сообщает Mash Money.

Так, на примере оклада в 50 тысяч рублей видно, что в «коротком» месяце (как январь с 15 рабочими днями) отпускные выходят меньше, а в длинном (июль с 23 днями) — даже дают небольшой плюс.

Стоимость одного рабочего дня в январе — 3 333 рубля, в июле — 2 173 рубля. Отпускные за день считаются по среднемесячному числу календарных дней. За недельный отпуск в январе начислят 11 945 рублей, за оставшиеся 8 рабочих дней — 26 664 рубля, итого 38 609 (минус 11 391).

В июле за 18 рабочих дней начислят 39 114 рублей, плюс отпускные — 51 059 (плюс 1 059). Таким образом, длинные месяцы будут более выгодными для отпусков с точки зрения финансов.

Ранее россиянам рассказали, как можно законно удлинить себе майские и июньские каникулы. Например, если взять отпуск на пять рабочих дней — с 4 по 8 мая, — можно отдыхать с 1 по 11 мая включительно. Другой способ — оформить отпуск с 12 по 15 мая, тогда выходные продлятся с 9 по 17 мая.