Синоптик назвал дату окончания «черёмуховых холодов» в Москве

Майское тепло вернётся в Москву сразу же после окончания длинных выходных, пообещал в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Черёмуховые холода» закончатся вместе с праздниками.

По словам метеоролога, на следующей неделе воздух прогреется до вполне привычных для мая 15–20 градусов, а в некоторые дни даже будет по-летнему комфортно. Правда, обойдётся без локальных скоротечных ливней и гроз.

Синоптик заверил, что весна теперь окончательно перешла рубикон: атмосфера готовится к смене сезонов. До конца мая в столице будет стоять преимущественно 20-градусное тепло.

Черёмуховые холода — это народное название кратковременного майского похолодания, почти всегда совпадающего по срокам с цветением черёмухи. С научной точки зрения, холод приходит не из-за цветения дерева, а из-за вторжения арктического воздуха, просто биоритмы растения настроены на прохладу. Считается, что в этот период распустившаяся листва заслоняет землю от солнца, что вместе с возвратными заморозками и создает эффект резкого спада тепла.

Ранее в Гидрометцентре оценили прогнозы об адском пекле в июне. Первый летний месяц окажется аномально знойным. Утверждалось, что в некоторых областях температура превысит норму на четыре-пять градусов.