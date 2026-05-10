В Гидрометцентре оценили прогнозы об адском пекле в июне
Синоптик Паршина опровергла прогнозы об аномальной жаре в июне по всей России
Обложка © Life.ru
Слухи о гарантированно жарком июне в России не соответствуют действительности. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее сообщалось, что первый летний месяц окажется аномально знойным. Утверждалось, что в некоторых областях температура превысит норму на четыре-пять градусов.
В разговоре с РИА «Новости» метеоролог пояснила, что точно спрогнозировать аномалии можно лишь на ближайшие трое суток. Поэтому заявлять о гарантированной жаре в следующем месяце категорически нельзя.
Тем не менее предварительные расчёты у метеорологов есть. В ряде федеральных округов температура действительно ожидается выше привычных значений, но отклонение составит всего один градус.
Это касается Северо-Западного, Приволжского и Уральского округов. Также чуть теплее нормы может быть на северо-западе Красноярского края.
В центральной части страны, включая столицу, существенных отклонений от средних многолетних значений не предвидится. На западе Якутии и в континентальных районах Магаданской области, напротив, прогнозируется более холодная погода.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.