В Гидрометцентре оценили прогнозы об адском пекле в июне

Слухи о гарантированно жарком июне в России не соответствуют действительности. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ранее сообщалось, что первый летний месяц окажется аномально знойным. Утверждалось, что в некоторых областях температура превысит норму на четыре-пять градусов.

В разговоре с РИА «Новости» метеоролог пояснила, что точно спрогнозировать аномалии можно лишь на ближайшие трое суток. Поэтому заявлять о гарантированной жаре в следующем месяце категорически нельзя.

Тем не менее предварительные расчёты у метеорологов есть. В ряде федеральных округов температура действительно ожидается выше привычных значений, но отклонение составит всего один градус.

Это касается Северо-Западного, Приволжского и Уральского округов. Также чуть теплее нормы может быть на северо-западе Красноярского края.

В центральной части страны, включая столицу, существенных отклонений от средних многолетних значений не предвидится. На западе Якутии и в континентальных районах Магаданской области, напротив, прогнозируется более холодная погода.