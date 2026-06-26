В Госдуме допустили переход на четырёхдневку в будущем

В будущем возможен переход на четырёхдневную рабочую неделю, поскольку свободное время остаётся одной из главных ценностей для людей в обществе. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев на сессии в Новосибирске.

«Подтверждаю ещё раз, рано или поздно, это [переход на четырёхдневную рабочую неделю] произойдёт, потому что можно согласиться с Карлом Марксом, что главное богатство в обществе — это свободное время живущих в этом обществе людей», — заявил депутат.

Он также отметил, что рынок труда стремительно меняется: по данным исследований, 30% дипломов устаревают в течение трёх лет, а 65% профессий в маркетинге и рекламе могут исчезнуть или трансформироваться из-за развития искусственного интеллекта. Исаев подчеркнул, что это требует создания системы непрерывного обучения и подготовки кадров, которая позволит работникам адаптироваться к новым условиям.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2026 года россиян ожидают две короткие рабочие недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года. В частности, на неделе со 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня и один сокращённый день (3 ноября), а на неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня. Всего во втором полугодии при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 130 рабочих дней, 54 выходных и праздничных, включая 4 ноября и дополнительный выходной 31 декабря.