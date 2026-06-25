Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях

Во второй половине 2026 года россиян ждут две короткие рабочие недели. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. Такой график будет связан с празднованием Дня народного единства и Нового года.

«Во второй половине 2026 года ожидается две коротких рабочих недели. На неделе со 2 по 8 ноября — четыре рабочих дня и один сокращённый рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — напомнил Южалин.

Всего во втором полугодии у тех, кто работает пять дней в неделю, будет 130 рабочих дней, 54 выходных и праздничных. Среди них — 4 ноября и дополнительный выходной 31 декабря.

Ранее Life.ru рассказывал, какой летний месяц 2026 года будет самым выгодным для работы. В нашем материале есть производственный календарь на июль — он поможет правильно спланировать отпуск и не потерять в зарплате.