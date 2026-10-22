Как отдыхаем на 8 Марта 2027 года: три выходных дня с 6 по 8 марта Оглавление 8 Марта 2027 — понедельник: сколько отдыхаем и будут ли переносы Будет ли сокращённый день 5 марта Оплата работы в праздничные дни Март 2027 в цифрах Когда взять отпуск в марте 2027 Как отдыхаем на 23 Февраля 2027 FAQ На 8 Марта 2027 отдыхаем три дня: 6, 7 и 8 марта. Переносов нет, 5 марта — полный рабочий день. А ещё — как отдыхаем на 23 Февраля и что с отпуском в марте. 42426 42426 Как отдыхаем в марте 2027 — выходные на 8 Марта. Обложка © Nano Banana AI

На 8 Марта 2027 года россияне отдыхают три дня подряд: с 6 по 8 марта (суббота, воскресенье и понедельник). Переносов нет, а пятница, 5 марта, остаётся полным рабочим днём.

Международный женский день выпадает на понедельник, поэтому длинных каникул не будет, зато три выходных идут без «разрывов» рабочими днями. Разберём, что с 5 марта, как оплачивается работа в праздник и как растянуть отдых, если планируете отпуск.

8 Марта 2027 — понедельник: сколько отдыхаем и будут ли переносы

В 2027 году 8 Марта выпадает на понедельник, а значит отдыхаем три дня подряд: 6, 7 и 8 марта. Работающие по стандартной пятидневке получают выходные без «разрывов» рабочими сменами.

Согласно постановлению Правительства № 1187 от 17.09.2026, в производственном календаре на 2027 год для 8 Марта переносов нет: праздник и так приходится на будний день рядом с выходными. Все праздники и переносы года — в производственном календаре на 2027 год.

Будет ли сокращённый день 5 марта

Один из частых вопросов — будет ли пятница, 5 марта, сокращённым рабочим днём. Коротко: нет, 5 марта остаётся полным рабочим днём.

По статье 95 Трудового кодекса РФ рабочий день сокращается на один час только непосредственно перед нерабочим праздничным днём. Перед 8 Марта идут выходные, 6 и 7 марта, поэтому прямым «кануном» праздника пятница не является. Если вы рассчитывали уйти 5 марта пораньше, придётся работать по обычному графику.

Когда будут выходные в марте 2027. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nanci Santos Iglesias

Оплата работы в праздничные дни

Тем, кто по производственной необходимости работает 8 Марта, важно знать правила оплаты. По статье 153 Трудового кодекса РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо этого можно взять другой день отдыха, тогда работа в праздник оплачивается в одинарном размере.

Март 2027 в цифрах

В марте 2027 года 22 рабочих дня и 176 рабочих часов при 40-часовой неделе. При 36-часовой неделе норма составит 158,4 часа, при 24-часовой — 105,6 часа. Нормы по месяцам и кварталам смотрите в производственном календаре на 2027 год.

Как оплачиваются праздники в марте 2027. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Когда взять отпуск в марте 2027

Чтобы растянуть праздник, возьмите четыре дня отпуска с 9 по 12 марта. Вместе с выходными 6–8 и 13–14 марта получится девять свободных дней подряд, с 6 по 14 марта. Другие схемы на весь год собраны в материале «Когда выгодно брать отпуск в 2027 году».

Как отдыхаем на 23 Февраля 2027

Многие смешивают два праздника, поэтому кратко и про февраль. На День защитника Отечества в 2027 году отдыхаем 21, 22 и 23 февраля (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 20 февраля, становится рабочей и сокращается на один час: её выходной перенесён на понедельник, 22 февраля. Подробнее — «Как отдыхаем на 23 Февраля 2027».

FAQ

Сколько дней отдыхаем на 8 Марта 2027?

На 8 Марта 2027 отдыхаем три дня подряд: 6, 7 и 8 марта (суббота, воскресенье, понедельник).

Будет ли перенос выходных на 8 Марта 2027?

Нет, переносов не предусмотрено: 8 Марта выпадает на понедельник, а перед ним идут обычные выходные.

5 марта 2027 — сокращённый день?

Нет, 5 марта остаётся полным рабочим днём: непосредственно перед праздником идут выходные, поэтому сокращать пятницу не требуется.

Как оплачивается работа 8 Марта?

Не менее чем в двойном размере. По желанию работника можно взять другой день отдыха, тогда работа оплачивается в одинарном размере (ст. 153 ТК РФ).

Как получить девять выходных подряд в марте 2027?

Взять отпуск на четыре дня с 9 по 12 марта: вместе с выходными 6–8 и 13–14 марта отдых продлится с 6 по 14 марта.

Авторы Анна Розанова