Как отдыхаем на майские праздники 2027 года: два раза по три дня Оглавление Сколько дней отдыхаем на майские 2027 Официальные выходные и переносы Почему в 2027 году нет длинных майских Работаем ли 4–7 мая и есть ли сокращённые дни Сколько рабочих дней и часов в мае 2027 Как продлить майские отпуском Куда поехать на майские Часто задаваемые вопросы Майские праздники 2027: отдыхаем 1–3 и 8–10 мая, работаем 4–7 мая. Почему без длинных выходных, сколько рабочих дней в мае и как продлить отдых отпуском. Как отдыхаем на майские праздники 2027 года: два раза по три дня. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На майские праздники 2027 года при пятидневке отдыхаем 1–3 и 8–10 мая, а 4–7 мая работаем. Получаются два коротких праздничных блока по три дня. Соединить их в десятидневные каникулы можно, если согласовать отпуск с 4 по 7 мая. Life.ru разбирает официальный календарь, сокращённые дни и варианты отдыха.

Сколько дней отдыхаем на майские 2027

Праздник Весны и Труда 1 мая выпадает на субботу, а День Победы 9 мая — на воскресенье. Поэтому к каждому праздничному блоку добавляется понедельник: 3 мая и 10 мая соответственно. Для работников с обычной пятидневной неделей календарь выглядит так:

Сколько дней отдыхаем на майские 2027. Инфографика Life.ru

После первого блока на работу нужно выйти во вторник, 4 мая. После второго — во вторник, 11 мая. Между ними остаются четыре рабочих дня, а не полноценная пятидневная неделя.

Эта схема относится именно к пятидневке с выходными в субботу и воскресенье. У сотрудников со сменным графиком, шестидневной неделей или работой в непрерывно действующей организации даты выходов могут отличаться. Перед покупкой билетов стоит сверить свой график у работодателя.

Официальные выходные и переносы

Федеральные праздники 1 и 9 мая установлены статьёй 112 Трудового кодекса РФ. Эта же статья предусматривает перенос выходного на следующий рабочий день, когда обычный выходной совпадает с праздником. Так в мае 2027 года появляются свободные понедельники, 3 и 10 мая.

Отдельного решения правительства о переносах на май для этого не требуется. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2026 года № 1187 предусматривает три других переноса: с 2 января на 5 ноября, с 3 января на 31 декабря и с 20 февраля на 22 февраля. Майских дат в этом перечне нет.

Все праздники и переносы 2027 года собраны в годовом производственном календаре Life.ru. Его удобно использовать для планирования не только майских, но и февральских, мартовских и ноябрьских выходных.

Почему в 2027 году нет длинных майских. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему в 2027 году нет длинных майских

В 2027 году январские выходные направили на 5 ноября и 31 декабря. За счёт них майские каникулы не удлинились: остались два трёхдневных блока, предусмотренные календарём и Трудовым кодексом.

Для сравнения, в 2026 году при пятидневке россияне отдыхали 1–3 и 9–11 мая. Тогда между праздниками было пять рабочих дней — с 4 по 8 мая. В 2027-м общее число дней в двух праздничных блоках такое же, шесть, но День Победы смещает второй блок на 8–10 мая. Рабочий промежуток становится на один день короче.

О принципе январских переносов Life.ru рассказывал в материале о новогодних каникулах; даты следующего года нужно сверять с календарём на 2027-й.

Работаем ли 4–7 мая и есть ли сокращённые дни

Да, вторник, среда, четверг и пятница с 4 по 7 мая 2027 года — рабочие дни при стандартной пятидневке. Федерального основания объявить их выходными нет. Если компания предоставляет сотрудникам дополнительный отдых, это уже отдельное решение работодателя.

30 апреля — сокращённый день. Пятница непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню 1 мая. По статье 95 ТК РФ продолжительность работы уменьшается на один час: обычный восьмичасовой день становится семичасовым.

7 мая — полный рабочий день. Следующий день, 8 мая, является обычной субботой, а не федеральным праздником. День Победы наступает только 9 мая. Поэтому сокращать пятницу на час только из-за приближения Дня Победы закон не требует.

Для непрерывно действующих организаций статья 95 предусматривает особый порядок компенсации, если уменьшить предпраздничную смену невозможно. При сменной работе нельзя просто перенести общую таблицу на своё расписание: продолжительность смены и компенсацию уточняют по действующему графику.

Сколько рабочих дней и часов в мае 2027

В мае 2027 года 31 календарный день. При пятидневке рабочих дней будет 19, выходных и нерабочих праздничных — 12. Сокращённых предпраздничных дней внутри мая нет: сокращение 30 апреля относится к апрельской норме.

Нормы подтверждает производственный календарь КонсультантПлюс на 2027 год.

Сколько рабочих дней и часов в мае 2027. Инфографика Life.ru

Для 40-часовой недели расчёт составляет 19 × 8 = 152 часа. При 36-часовой неделе расчётная продолжительность дня равна 7,2 часа, при 24-часовой — 4,8 часа. Умножение на 19 рабочих дней даёт значения из таблицы.

При суммированном учёте число часов в конкретном месяце зависит также от графика и учётного периода. Формулу расчёта Life.ru объясняет в материале о норме рабочего времени.

Как продлить майские отпуском

Самый короткий способ соединить оба блока — взять четыре календарных дня ежегодного отпуска с 4 по 7 мая включительно. При пятидневке получится десять дней отдыха подряд, с субботы, 1 мая, до понедельника, 10 мая. Возвращение на работу — 11 мая.

Как продлить майские отпуском. Инфографика Life.ru

Нерабочие праздничные дни, попавшие внутрь ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в его календарную продолжительность — это правило статьи 120 ТК РФ. Но обычные и перенесённые выходные такого исключения не имеют. Если заявление охватывает более широкий период, отпускные дни нужно считать заново, а не автоматически вычитать все майские выходные.

Четырёхдневный отпуск нужно согласовать с работодателем с учётом графика отпусков. При разделении ежегодного отпуска хотя бы одна его часть должна составлять не менее 14 календарных дней, как предусматривает статья 125 ТК РФ. Поэтому удобная календарная схема сама по себе не даёт права отсутствовать на работе.

Перед выбором дат полезно сравнить отпускные с зарплатой за рабочие дни. Какие месяцы выгоднее для отпуска по деньгам, а какие для отдыха, разобрано в материале «Когда выгодно брать отпуск в 2027 году».

Куда поехать на майские

Куда поехать на майские. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трёхдневный блок удобен для короткой поездки, если дорога не занимает большую часть отдыха. При отпуске 4–7 мая можно планировать более продолжительный маршрут, оставив время на возвращение до выхода на работу. Идеи Life.ru собрал в подборке направлений на майские праздники, а цены, транспорт и условия поездки на 2027 год нужно проверить перед бронированием.

Часто задаваемые вопросы

Как отдыхаем на майские праздники 2027?

При пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье отдыхаем 1–3 и 8–10 мая. Между праздничными блоками работаем четыре дня, с 4 по 7 мая.

3 мая 2027 года — выходной?

Да, при обычной пятидневке. Праздник 1 мая совпадает с субботой, поэтому выходной переносится на следующий рабочий день — понедельник, 3 мая, по статье 112 ТК РФ.

Работаем ли 4–7 мая 2027 года?

Да. Все четыре дня, со вторника по пятницу, рабочие. Дополнительный отдых возможен, например, за счёт согласованного отпуска или решения работодателя.

30 апреля 2027 — сокращённый день?

Да. Рабочий день или смена непосредственно перед праздником 1 мая сокращается на час. Для непрерывных производств, где это невозможно, закон предусматривает компенсацию. Пятница, 7 мая, при стандартной пятидневке остаётся полной.

Сколько дней отпуска взять, чтобы отдыхать 10 дней?

При пятидневке достаточно согласовать четыре календарных дня отпуска, с 4 по 7 мая. Вместе с выходными это даёт непрерывный отдых с 1 по 10 мая 2027 года и выход на работу 11 мая.

Авторы Кирилл Золотарев