Роскачество выявило более 30 Telegram-каналов мошенников с продажей красной икры
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мошенники создали в Telegram сеть из более чем 30 каналов, через которые обманывают россиян при покупке красной икры. Злоумышленники выдают себя за поставщиков рыбной продукции с Дальнего Востока и Севера России, предлагая деликатес по подозрительно низким ценам. Об этом предупредили в Роскачестве, передаёт ТАСС.
Схема выглядит просто: покупателям обещают свежую икру напрямую от производителей, причём значительно дешевле, чем в обычных магазинах. После получения предоплаты продавцы перестают выходить на связь, а заказанный товар так и не отправляют.
При этом мошенники не ограничиваются морскими деликатесами. По аналогичной схеме они предлагают пользователям Telegram ягоды, фрукты и свежее мясо.
В Роскачестве рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям о покупке продуктов по ценам существенно ниже рыночных. Особенно подозрительными должны казаться требования полной предоплаты и отсутствие достоверных сведений о продавце.
Ранее Life.ru писал, что в АКОРТ уже называли щучью икру заменой подорожавшей красной. Тогда эксперты обращали внимание, что стоимость красной икры резко выросла после слабой путины, и покупатели начали искать более доступные варианты. Теперь список возможных замен расширяется: к щучьей икре добавились минтай и тихоокеанская сельдь.