Мошенники создали в Telegram сеть из более чем 30 каналов, через которые обманывают россиян при покупке красной икры. Злоумышленники выдают себя за поставщиков рыбной продукции с Дальнего Востока и Севера России, предлагая деликатес по подозрительно низким ценам. Об этом предупредили в Роскачестве, передаёт ТАСС.

Схема выглядит просто: покупателям обещают свежую икру напрямую от производителей, причём значительно дешевле, чем в обычных магазинах. После получения предоплаты продавцы перестают выходить на связь, а заказанный товар так и не отправляют.

При этом мошенники не ограничиваются морскими деликатесами. По аналогичной схеме они предлагают пользователям Telegram ягоды, фрукты и свежее мясо.

В Роскачестве рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям о покупке продуктов по ценам существенно ниже рыночных. Особенно подозрительными должны казаться требования полной предоплаты и отсутствие достоверных сведений о продавце.