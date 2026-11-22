Красная икра всё заметнее превращается в продукт по особому случаю, но у россиян, похоже, уже есть более доступная альтернатива для праздничного стола. В Рыбном союзе заявили, что заменить привычный деликатес могут икра минтая и тихоокеанской сельди, которые остаются массовыми и стабильными по предложению на рынке.

Как рассказали РИА «Новости» в организации, именно эти виды икры сегодня становятся главным драйвером замещения — и не только в предновогодний сезон, но и в повседневном потреблении.

«Главный драйвер замещения, как на праздничный стол, так и в ежедневном потреблении — икра таких массовых объектов российского промысла, как минтай и тихоокеанская сельдь», — отметили в Рыбном союзе.

В отрасли объяснили, что у такой замены есть вполне прагматичные причины. К середине ноября вылов минтая в России уже превысил 2 миллиона тонн, а промысел тихоокеанской сельди в этом году побил исторический рекорд и превысил 637 тысяч тонн. По оценке аналитиков, такие объёмы позволяют рассчитывать на стабильное и сравнительно доступное предложение на полках магазинов.

Кроме того, в Рыбном союзе прогнозируют, что по итогам 2026 года производство белой икры в России составит 50–60 тысяч тонн. Это означает, что у потребителей будет всё больше шансов найти замену красной икре без серьёзного удара по кошельку.