Рыбный союз назвал икру минтая и сельди главной заменой красной на столе
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Красная икра всё заметнее превращается в продукт по особому случаю, но у россиян, похоже, уже есть более доступная альтернатива для праздничного стола. В Рыбном союзе заявили, что заменить привычный деликатес могут икра минтая и тихоокеанской сельди, которые остаются массовыми и стабильными по предложению на рынке.
Как рассказали РИА «Новости» в организации, именно эти виды икры сегодня становятся главным драйвером замещения — и не только в предновогодний сезон, но и в повседневном потреблении.
«Главный драйвер замещения, как на праздничный стол, так и в ежедневном потреблении — икра таких массовых объектов российского промысла, как минтай и тихоокеанская сельдь», — отметили в Рыбном союзе.
В отрасли объяснили, что у такой замены есть вполне прагматичные причины. К середине ноября вылов минтая в России уже превысил 2 миллиона тонн, а промысел тихоокеанской сельди в этом году побил исторический рекорд и превысил 637 тысяч тонн. По оценке аналитиков, такие объёмы позволяют рассчитывать на стабильное и сравнительно доступное предложение на полках магазинов.
Кроме того, в Рыбном союзе прогнозируют, что по итогам 2026 года производство белой икры в России составит 50–60 тысяч тонн. Это означает, что у потребителей будет всё больше шансов найти замену красной икре без серьёзного удара по кошельку.
Ранее Life.ru писал, что в АКОРТ уже называли щучью икру заменой подорожавшей красной. Тогда эксперты обращали внимание, что стоимость красной икры резко выросла после слабой путины, и покупатели начали искать более доступные варианты. Теперь список возможных замен расширяется: к щучьей икре добавились минтай и тихоокеанская сельдь.