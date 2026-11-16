Надпись «без сахара» производитель имеет право поставить, только если в 100 граммах или 100 миллилитрах продукта не больше половины грамма сахаров. Такое требование записано в техрегламенте Таможенного союза о маркировке пищевой продукции. Но сладким такой шоколад или йогурт быть не перестаёт: вкус ему дают подсластители, и некоторые из них при этом калорийнее, чем принято думать. Мы разобрались, как читать эту надпись, чем она отличается от похожих формулировок и что кладут в продукт вместо сахара.

Полграмма на сто граммов

Надпись «без сахара» на упаковке: что она означает. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Строгое правило касается не только белого сахара. В расчёт идут все сахара: сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза, мальтоза. Поэтому честно написать «без сахара» очень сложно, ведь почти любое натуральное сырьё содержит природные сахара. Даже в обычных овсяных хлопьях их около 1,2 грамма на сотню, то есть выше нормы. Для пометки «низкое содержание сахара» планка мягче: до 5 граммов на 100 граммов продукта, а для напитков — до 2,5.

Без добавления сахара

Без добавления сахара: чем отличается от «без сахара». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Звучит похоже, но смысл другой. Производитель обещает лишь одно: в продукт не добавляли моно- и дисахариды. Природные сахара при этом остаются на месте. В натуральном йогурте без добавок, например, около 6 граммов сахаров на 100 граммов, в основном это молочная лактоза. Всемирная организация здравоохранения к добавленным сахарам относит ещё мёд, сиропы, фруктовые соки и их концентраты, так что по логике ВОЗ честный продукт «без добавления» должен обходиться и без них.

Отдельно стоит присмотреться к надписи «меньше сахара». В России в техрегламенте нет отдельного численного порога для надписи «меньше сахара», но она должна быть достоверной и не вводить покупателя в заблуждение. В Евросоюзе, для сравнения, такая пометка требует снизить содержание сахаров минимум на 30% относительно аналогичного продукта, не увеличивая калорийность. Получается, техрегламент устанавливает условия и для надписи «без сахара», и для надписи «без добавления сахара». При наличии природных сахаров во втором случае требуется дополнительное указание об их естественном происхождении.

Сироп топинамбура и фруктоза

Сироп топинамбура и фруктоза в продуктах без сахара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ElenVik

Популярная уловка на полке «здорового питания» проста: обычный сахар меняют на фруктозу, патоку, концентрат сока или сироп топинамбура. Ставить на такие продукты надпись «без сахара» нельзя, если содержание сахаров превышает 0,5 грамма на 100 граммов или 100 миллилитров. Топинамбуровый сироп фактически фруктозный, а в нектаре агавы фруктоза тоже составляет большую часть. Нутрициологи предупреждают, что сахар в составе часто прячется под именем глюкозно-фруктозного сиропа, так что мелкий шрифт важнее крупных обещаний.

Некоторые специалисты по питанию считают: избыток фруктозы бьёт по печени, и обычный белый сахар порой оказывается безопаснее модных альтернатив. Поэтому батончик на агаве не нужно считать диетическим только из-за слова «натуральный» на коробке. С этикетками та же история, что и с покупками на маркетплейсе: доверять громким формулировкам рано, и полезно знать, как отличить настоящий отзыв от заказного. Честная информация чаще всего спрятана в самом низу.

Мальтит, сорбит и другие полиолы

Мальтит, сорбит и эритрит в сладостях без сахара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tawan Ramtang

Это сахарные спирты: кроме мальтита (E965) и сорбита (E420), к ним относятся ксилит (E967), изомальт (E953) и эритрит (E968). Их кладут в шоколад, конфеты, жвачку и выпечку «без сахара». Калорий в них меньше, чем в сахаре, но у большинства не ноль, а глюкозу в крови они могут частично повышать. Главное в другом: если полиолы есть в составе, на упаковке обязана стоять надпись о том, что при чрезмерном употреблении продукт может оказывать слабительное действие.

Эритрит почти не вызывает такого эффекта, но техрегламент для него исключений не делает, так что предупреждение должно быть и здесь. Но при чрезмерном употреблении тоже может оказывать слабительное действие. Отсутствие этой фразы на упаковке сладостей с полиолами — явное нарушение и повод насторожиться. Вокруг эритрита ведутся и научные споры: в ряде исследований высокий уровень этого вещества в крови связали с сердечно-сосудистыми осложнениями. Прямой связи с тромбозом пока никто не доказал, но злоупотреблять им врачи не советуют.

Аспартам, сукралоза и ацесульфам калия

Аспартам и сукралоза: синтетические подсластители в продуктах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KAOLERY SAECHAO

Они во много раз слаще сахара, поэтому их кладут в микродозах. Аспартам (E951) получают из аминокислот, он противопоказан людям с фенилкетонурией, поэтому на упаковке обязательна надпись «Содержит источник фенилаланина». В 2023 году Международное агентство по изучению рака отнесло аспартам к группе 2B, то есть к веществам с возможным канцерогенным действием, но допустимую суточную дозу эксперты менять не стали. Его часто добавляют в напитки без сахара.

Ацесульфам калия (E950) хорошо переносит нагрев. С сукралозой (E955) сложнее: в 2026 году европейское агентство EFSA не подтвердило её безопасность при долгом нагреве, когда могут возникать хлорсодержащие соединения. Для производителя у интенсивных подсластителей есть и экономический плюс: в пересчёте на одинаковую сладость они обходятся в разы дешевле сахара. Так что «диетическая» пометка порой выгоднее заводу. А банки лимонада зимой лучше не возить в машине: вот что ещё нельзя хранить в машине в мороз.

Стевия

Стевия как подсластитель: плюсы и минусы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HandmadePictures

Единственный подсластитель в этом списке, который получают прямо из листьев растения. Калорий в стевиолгликозидах (E960) почти нет, и ощутимого скачка глюкозы они не дают. Минус один, зато заметный: травянистое или горьковатое послевкусие. Чаще всего стевию кладут в напитки, чай и кофе, а в сладостях её нередко сочетают с полиолами. Так что если на упаковке крупно написано «на стевии», загляните в состав: там легко найдётся ещё мальтит или изомальт.

Подсластители и диабет

Продукты без сахара и подсластители при диабете. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RecCameraStock

Для людей с диабетом интенсивные подсластители и стевия удобны тем, что почти не поднимают глюкозу, а вот большинство полиолов, кроме эритрита, повышают её частично. Поэтому шоколад на мальтите при диабете не бесплатное удовольствие. ВОЗ в 2023 году не рекомендовала людям без диабета брать подсластители для контроля веса, но полиолов этот совет не касается. При диабете важны не только этикетки: врачи напоминают, почему время суток имеет значение при приёме таблеток.

Итак, «без сахара» означает не больше половины грамма сахаров на 100 граммов, а не отсутствие сладости и калорий. «Без добавления сахара» допускает природные сахара, а для надписи «меньше сахара» действуют общие требования к достоверности маркировки. Вместо сахара в продукте могут оказаться полиолы, синтетические подсластители или стевия, и всё это обязано быть указано в составе. А чтобы отвлечься от мелкого шрифта, попробуйте назвать 7 фильмов СССР по сценам в магазине.