11 ноября многие маркетплейсы устраивают большую распродажу, и перед покупкой почти каждый из нас открывает отзывы. Только читаем мы их в такие дни наспех: скидка горит, корзина полная, разбираться некогда. Тем временем покупка отзывов давно превратилась в отдельный бизнес, и на биржах легко найти исполнителей под любой товар. Стопроцентного способа распознать подделку нет, но несколько признаков, указывающих на заказ, всё же видно невооружённым глазом. Мы собрали те, что заметны без специальных сервисов и проверок.

Слово «восхитительно»

Восторженные слова в заказных отзывах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый тревожный признак — восторг без меры. «Восхитительный», «превосходный», «лучший в мире» и призывы вроде «попробуйте» или «убедитесь сами» чаще встречаются в рекламе, чем в живых отзывах. Обычный покупатель редко пишет про чехол для телефона как про произведение искусства. Он скорее сообщит, что чехол плотно сел и кнопки нормально нажимаются. Чем больше в тексте эмоций и меньше фактов о том, как вещью пользовались, тем выше шанс, что отзыв написан по заказу.

Отзыв без деталей и отзыв-инструкция

Отзыв без деталей и отзыв-инструкция на маркетплейсе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заказной текст выдаёт и содержание. Одна крайность — общие фразы вроде «Отличный товар, всем рекомендую», и ни слова о том, чем именно он хорош. Другая встречается реже, но выглядит хитрее: отзыв перегружен техническими подробностями, будто их переписали из инструкции. Живой покупатель обычно не перечисляет мощность и материал корпуса. Он рассказывает, как блендер справился со смузи, сильно ли шумит по утрам и удобно ли его потом мыть.

Настоящий отзыв почти всегда привязан к жизни: «брала маме на дачу», «сын носит вторую неделю», «размер маломерит на один». В нём бывают ошибки, необычные сравнения и личные выводы. Такие подробности помогают оценить полезность отзыва, но сами по себе не подтверждают его подлинность: их тоже можно скопировать. Кстати, о расходах: Life.ru недавно рассчитал «индекс завтрака» и выяснил, в каких регионах одинаковое утро сильнее бьёт по кошельку.

Минус с оправданием

Минус с оправданием: признак заказного отзыва. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Опытные авторы заказных отзывов знают, что сплошной восторг выглядит подозрительно, поэтому добавляют в текст недостаток. Но этот минус тут же сам себя оправдывает: «Доставка шла долго, но товар того стоил» или «Сначала показался маленьким, но потом поняла, что так даже удобнее». В Роскачестве называют такой признак излишней правильностью. Настоящий покупатель жалуется иначе: без оговорок, с конкретикой, а иногда и с откровенной обидой на продавца.

Тридцать отзывов за один день

Волна пятёрок за день: признак накрутки отзывов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Посмотрите на даты. Если вчера под товаром было три отзыва, а сегодня тридцать, и все на пять звёзд, это редко бывает случайностью. Заказные мнения часто публикуют волнами, чтобы быстро поднять рейтинг карточки. Ещё один признак: отзывы похожи по построению и оборотам, будто их писал один человек, иногда в них повторяются даже ошибки. Почти идеальная оценка без единой тройки и четвёрки тоже повод присмотреться к карточке внимательнее.

Особенно внимательно стоит читать отзывы на недорогие бытовые мелочи, которые покупают импульсивно: органайзеры, лампы, гигрометры. Гигрометр, например, часто советуют тем, у кого каждое утро вода на подоконнике и «плачут» даже новые пластиковые окна. На распродаже его легко отправить в корзину после первого восторженного отзыва. Но если все отзывы короткие и одинаковые, лучше открыть соседнюю карточку и спокойно сравнить.

Профиль автора

Профиль автора отзыва на маркетплейсах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На разных площадках проверка выглядит по-своему. На одном маркетплейсе можно посмотреть публичный профиль автора, если он открыт, хотя в нём видны только не скрытые пользователем отзывы. У живых покупателей там разные товары, оценки и настроение. Настораживает аккаунт, который пишет только восторженные отзывы, по нескольку в день. На другом маркетплейсе профили авторов посмотреть нельзя, поэтому остаётся читать сами тексты. Подозрительны массовые короткие фразы вроде «Всё отлично» или «Пришло быстро», если их десятки.

Фото с товаром

Фото в отзывах на маркетплейсе: как отличить подделку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фотографии кажутся надёжной защитой, но и тут бывают подделки. Одни и те же снимки встречаются в разных карточках, а иногда к отзыву приложено фото, никак не связанное с товаром. Настоящие покупатели обычно показывают вещь в интерьере, на себе или на ребёнке, при своём свете и не всегда в удачном ракурсе. Если все тексты под товаром кажутся пустыми, в Роскачестве советуют ориентироваться именно на такие живые фотографии покупателей.

Отдельная история — бонусы за отзывы. Не следует путать официальные программы маркетплейсов с предложениями заплатить именно за положительную оценку. Вознаграждение за опубликованный отзыв само по себе не доказывает, что его содержание заказано продавцом. Бонусы встречаются и под недорогими хозяйственными товарами вроде контейнеров для еды, которые на распродаже берут охапками, особенно если любят готовить впрок и замораживать еду на всю неделю.

Отзывы на одну звезду

Почему отзывы стоит читать с низких оценок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый надёжный способ читать отзывы — начинать с низких оценок. Именно там видны реальные проблемы: брак, неверный размер, запах, сломанная застёжка. Ищите повторы: если три разных человека жалуются на одну и ту же деталь, это уже не случайность. Если одни хвалят размер, а другие пишут, что вещь маломерит, и прикладывают фото, верить стоит вторым. Но и к негативу нужен скепсис, ведь заказная критика от конкурентов тоже встречается.

Так как же отличить настоящий отзыв от заказного? Восторг без фактов, текст из инструкции, минус с готовым оправданием, волна пятёрок за один день, одинаковые фразы и чужие фото должны насторожить. А живой отзыв почти всегда немного корявый, с деталями и личными наблюдениями. На распродаже 11.11 стоит потратить на чтение пару лишних минут, это дешевле возврата. Отзывы ведь тоже чужие признания, и читать их полезно внимательно. Кстати, проверьте, узнаете ли вы литературную героиню по её письму.