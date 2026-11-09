Life.ru рассчитал «Индекс завтрака»: в каких регионах одинаковое утро сильнее бьёт по кошельку Оглавление Одинаковая тарелка — разный чек Дорогой завтрак ещё не значит менее доступный Почти половину разрыва между Москвой и Пензой создают яйца Кофе незаметно добавляет до 670 рублей в месяц Можно ли сделать завтрак дешевле за счёт собственного хозяйства Как считали «Индекс завтрака» Что в итоге показывает «Индекс завтрака» Life.ru провёл собственное исследование стоимости одинакового домашнего завтрака в разных регионах России и выяснил: разница скрывается не только в ценниках. Почти одинаковый по стоимости набор может отнимать от зарплаты в одном регионе в 2,4 раза больше, чем в другом. Один завтрак — разные цены: сколько стоит одинаковый набор продуктов в регионах России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одинаковый кофейный завтрак в Москве и Республике Тыва стоит почти одинаково — 98,88 и 100,06 рубля соответственно. Разница — чуть больше рубля. Но если сопоставить эти суммы с региональными зарплатами, картина меняется радикально: месяц таких завтраков в столице забирает около 1,7% средней начисленной зарплаты, а в Тыве — уже около 4%.

Life.ru решил выяснить, сколько на самом деле стоит привычное российское утро и почему одного сравнения магазинных цен для этого недостаточно.

Для «Индекса завтрака» мы взяли не случайный набор продуктов, а максимально универсальную домашнюю корзину: два яйца, 200 миллилитров молока, 15 граммов сливочного масла, 100 граммов пшеничного хлеба и чай или натуральный кофе. Эти продукты продаются по всей стране и присутствуют в статистике Росстата, поэтому позволяют сравнить стоимость одного и того же набора на одинаковой основе.

Чтобы аппетит конкретного человека не влиял на результат, размер порции для всех регионов зафиксировали. Отдельно рассчитали два варианта завтрака — с двумя граммами чёрного байхового чая и с десятью граммами натурального кофе.

Продукты и размер порций, которые Life.ru включил в «Индекс завтрака». Инфографика © Life.ru

Одинаковая тарелка — разный чек

Самым дешёвым среди полностью рассчитанных регионов выборки оказался завтрак в Пензенской области. Чайный вариант здесь обойдётся в 55,52 рубля, кофейный — в 72,64 рубля.

На противоположном конце выборки находится Республика Тыва: 81,92 рубля за завтрак с чаем и 100,06 рубля с кофе.

Таким образом, между двумя регионами цена одинакового чайного завтрака различается на 26,40 рубля, или почти на 48%. Для кофейного варианта разрыв несколько меньше — около 38%.

В Татарстане чайный завтрак стоит 59,29 рубля, кофейный — 76,73 рубля. В Алтайском крае — 61,37 и 76,94 рубля, в Белгородской области — 61,63 и 77,81 рубля соответственно.

На Урале чек поднимается выше: в Свердловской области завтрак стоит 65,06 рубля с чаем и 83,20 рубля с кофе. В Тюменской области — уже 73,88 и 96,20 рубля.

Москва почти достигает верхней границы исследованного диапазона: 81,14 рубля за чайный вариант и 98,88 рубля за кофейный.

Однако именно здесь простой рейтинг цен начинает вводить в заблуждение.

«Индекс завтрака» и его расчеты. Видео © Life.ru

Дорогой завтрак ещё не значит менее доступный

Если завтракать дома каждый день, 30 кофейных завтраков в Москве обойдутся примерно в 2966 рублей. В Тыве — в 3002 рубля. Разница между регионами за целый месяц — всего около 36 рублей.

Но средняя начисленная зарплата в Москве в августе составляла около 176 тысяч рублей, а в Тыве — около 74,6 тысячи. Получается, что московский месяц кофейных завтраков эквивалентен примерно 1,7% средней зарплаты, тогда как в Тыве — уже примерно 4%.

Иными словами, практически одинаковый по абсолютной цене завтрак создаёт нагрузку на заработок, различающуюся примерно в 2,4 раза.

Похожую картину можно увидеть и внутри средней части выборки. В Татарстане 30 кофейных завтраков стоят около 2302 рублей — это примерно 2,2% средней начисленной зарплаты региона. В Алтайском крае почти такой же месячный чек — около 2308 рублей — соответствует уже примерно 3,3% средней зарплаты.

Поэтому ценник сам по себе отвечает только на вопрос «сколько стоит». Для потребителя не менее важен другой вопрос — насколько эта сумма велика относительно его дохода.

При этом речь идёт именно о расчётном сравнении. Средняя начисленная зарплата у Росстата приводится до вычета налогов и не означает, что такую сумму получает каждый житель региона.

Почти половину разрыва между Москвой и Пензой создают яйца

Почему одинаковая продуктовая корзина так сильно отличается в цене?

Особенно наглядно это видно на сравнении Москвы и Пензенской области. В августе десяток яиц в Москве стоил в среднем 117,91 рубля, а в Пензенской области — 60,83 рубля. Поскольку на один завтрак мы закладываем два яйца, только этот продукт добавляет к московскому чеку около 11,42 рубля относительно пензенского.

Это почти 45% всей разницы между стоимостью чайного завтрака в двух регионах.

Второй важный фактор — хлеб. Килограмм пшеничного хлеба стоил 161,24 рубля в Москве против 100,12 рубля в Пензенской области. На стограммовую порцию приходится ещё около 6,11 рубля разницы.

Молоко добавляет около 3,97 рубля, сливочное масло — ещё примерно 3,37 рубля.

В результате яйца, хлеб, молоко и масло вместе объясняют около 97% разницы между чайными завтраками Москвы и Пензы. Сам чай отвечает лишь за небольшую часть расхождения.

Даже в кофейном варианте базовые продукты формируют примерно 95% ценового разрыва.

То есть региональный «Индекс завтрака» — это гораздо меньше история о том, сколько стоит чашка напитка, и гораздо больше — о географии цен на базовые продукты.

Кофе незаметно добавляет до 670 рублей в месяц

Стоимость одинакового завтрака в разных регионах России. Расчёты Life.ru по данным Росстата. Инфографика © Life.ru

При этом выбор напитка всё же заметен на длинной дистанции.

В Пензенской области переход от чая к кофе увеличивает стоимость одного завтрака на 17,12 рубля. За 30 дней получается около 514 рублей.

В Москве ежедневный кофе вместо чая добавит около 532 рублей в месяц, в Тыве — примерно 544 рубля. В Свердловской области разница также составляет около 544 рублей, а в Тюменской области — около 670 рублей.

Таким образом, в исследованной выборке привычка выбирать натуральный кофе вместо чая увеличивает месячную стоимость домашнего завтрака примерно на 467–670 рублей.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в разговоре с Life.ru отмечает, что небольшая ежедневная разница в итоге превращается в отдельную регулярную статью расходов.

Выбор кофе вместо чая в домашнем завтраке обходится в среднем примерно в 17–18 рублей в день. Если завтракать так каждый день, за месяц получается уже заметная сумма — для многих она сопоставима с оплатой мобильной связи или подпиской на онлайн-кинотеатр. Важно уточнить: это стоимость домашнего завтрака, рассчитанная по средним ценам Росстата. В неё не входят наценка кафе, доставка или труд по приготовлению. А разницу между регионами создаёт не только цена чая или кофе, но и стоимость яиц, хлеба, молока и масла Пётр Щербаченко доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Можно ли сделать завтрак дешевле за счёт собственного хозяйства

На первый взгляд самый очевидный способ сократить расходы — заменить хотя бы часть магазинных продуктов домашними. Например, держать кур ради собственных яиц.

Но и здесь простая арифметика оказывается обманчивой.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян обращает внимание на расходы, которые легко не заметить при сравнении магазинной цены и «бесплатного» домашнего продукта.

По его расчёту, шесть кур-несушек за год потребуют порядка 270 килограммов корма. Вместе с добавками, подстилкой и другими расходами содержание может обойтись примерно в 9,6 тысячи рублей в год. Покупка сопоставимого количества яиц для семьи из четырёх человек — примерно в 10–11 тысяч рублей.

То есть прямая денежная экономия может составить всего 1–2 тысячи рублей в год. При более дешёвом корме и использовании отходов с собственного огорода она способна увеличиться примерно до 3–5 тысяч.

У перехода на мини-натуральное хозяйство потенциал для экономии есть, но итоговая цифра очень индивидуальна — и иногда после вычета всех затрат выгода оказывается скромнее, чем кажется на первый взгляд Михаил Хачатурян к.э.н., доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета.

По словам экономиста, необходимо учитывать стоимость кормов, воды, оборудования, ветеринарных расходов, потери и собственное время. В первый год эффект обычно ещё ниже из-за первоначальных вложений.

Именно поэтому домашнее хозяйство нельзя автоматически считать способом получить «бесплатный завтрак». В случае с яйцами экономический смысл может оказаться заметно меньше, чем эффект от качества продукта или самого образа жизни.

Как считали «Индекс завтрака»

Методика расчёта чайного и кофейного вариантов «Индекса завтрака» Life.ru. Инфографика © Life.ru

В основу исследования Life.ru легли средние потребительские цены Росстата за август 2026 года.

Для каждого региона использовалась одинаковая порция: два яйца, 200 миллилитров молока жирностью 2,5–3,2%, 15 граммов сливочного масла и 100 граммов пшеничного хлеба. Для чайного варианта добавлялись два грамма чёрного байхового чая, для кофейного — десять граммов натурального кофе в зёрнах или молотого.

Все продукты пересчитывались из опубликованной Росстатом цены за стандартную единицу — килограмм, литр или десяток яиц — в стоимость одной порции.

Это именно расчётная стоимость домашнего набора продуктов. Она не включает стоимость приготовления, электричество или газ, доставку и наценку заведений общепита.

Исследование представляет собой расширенный межрегиональный срез: в полностью просчитанную выборку вошли восемь субъектов из разных частей страны — Москва, Пензенская, Белгородская, Свердловская и Тюменская области, Татарстан, Алтайский край и Республика Тыва.

Что в итоге показывает «Индекс завтрака»

Главный результат исследования оказался не в том, что продукты в российских регионах стоят по-разному: сам по себе этот факт очевиден.

Гораздо важнее другое.

Во-первых, большую часть разрыва создаёт не выбор между чаем и кофе, а стоимость самой продуктовой основы — прежде всего яиц и хлеба.

Во-вторых, ежедневная небольшая разница действительно накапливается: натуральный кофе вместо чая добавляет к домашнему завтраку примерно от 467 до 670 рублей в месяц в зависимости от региона выборки.

И наконец, одинаковая цена ещё ничего не говорит о доступности. Москва и Тыва почти не отличаются по абсолютной стоимости кофейного завтрака, но относительно средней зарплаты один и тот же месячный набор оказывается для жителя Тывы примерно в 2,4 раза тяжелее.

Именно поэтому «Индекс завтрака» — это не рейтинг того, где яйца или кофе стоят дешевле. Это попытка показать цену обычной повседневной привычки в контексте экономики конкретного региона: из каких продуктов складывается чек, насколько он чувствителен к ежедневному выбору и какую долю заработка приходится отдавать за одно и то же утро.

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