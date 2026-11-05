В России приготовление оладий на семью из четырёх человек стало на 6% дороже за год. В октябре 2026 года стоимость необходимых продуктов достигла 82 рублей. Таковы результаты исследования аналитического центра «Чек Индекс», которые приводят «Ведомости».

Специалисты рассчитали условный «индекс оладушек», взяв за основу стандартный рецепт. В продуктовую корзину вошли кефир, яйца, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и сода. При расчёте учитывали количество ингредиентов, необходимое для приготовления блюда на четверых, а не стоимость целых упаковок.

Основной вклад в подорожание внесли базовые продукты. По данным аналитиков, за год цены на кефир, муку, яйца и растительное масло увеличились на 5–8%.

При этом стоимость домашнего завтрака заметно различается по городам. В Москве ингредиенты обойдутся в 87 рублей, в Санкт-Петербурге — в 85 рублей, а в Екатеринбурге — в 90 рублей. Самый высокий показатель среди приведённых в исследовании городов зафиксирован в Новосибирске — 92 рубля. В Казани набор стоит 83 рубля.

Подорожали и готовые оладьи. В кафе медианная стоимость порции достигла 166 рублей, увеличившись на 11% по сравнению с октябрём прошлого года. При этом число покупок такого блюда выросло на 3%.

Россияне также стали чаще приобретать готовые смеси для приготовления оладий. Их медианный чек составил 110 рублей — на 11% больше, чем год назад. Количество покупок увеличилось на 5%.

Любимые добавки к завтраку тоже стали дороже. Медианная стоимость сгущённого молока достигла 135 рублей, прибавив 4%, а банка варенья обходилась в среднем в 183 рубля. При этом продажи сгущёнки выросли на 5%, тогда как варенье покупали на 3% реже.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость минимальной продуктовой корзины в России снизилась на 1,5%. По данным «Руспродсоюза», в сентябре набор продуктов на одного человека обходился в среднем в 7845 рублей в месяц. В Москве его стоимость достигала 9253 рублей, в Санкт-Петербурге — 9151 рубля