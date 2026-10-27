Продукты пошли на снижение: Во сколько россиянам обойдётся минимальная корзина на месяц

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России в сентябре 2026 года снизилась на 1,5%, составив в среднем 7845,2 рубля на человека в месяц. При этом разница между самым дорогим и самым дешёвым регионами превысила 15 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость минимального набора продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5%. Минимальный набор питания на одного человека в сентябре в среднем обошёлся в 7845,2 рубля», — рассказали в организации.

Самые низкие цены на базовые продукты зафиксированы в Мордовии, где минимальный месячный набор обойдётся в 6334,9 рубля. На втором месте оказалась Пензенская область с показателем 6540,6 рубля.

Дороже всего обеспечивать себя продуктами жителям Чукотки. Там стоимость аналогичного набора достигла 21 497,8 рубля, что почти в 3,4 раза превышает показатель Мордовии. Следом идёт Камчатский край, где на минимальную корзину потребуется 13 760,4 рубля.

В Москве месячный набор продуктов оценили в 9253,2 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 9151,3 рубля. Жителям Московской области он обходится в 8274,2 рубля, Ленинградской — в 8663,8 рубля. В Калининградской области стоимость составила 9217,1 рубля.

Среди других регионов сравнительно невысокие показатели отмечены в Омской области и Татарстане — 6783,9 и 6934,8 рубля соответственно. В Хабаровском крае минимальный набор продуктов стоит заметно дороже — 10 428,1 рубля.

В расчётах «Руспродсоюза» учитываются 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Этот показатель отражает стоимость определённого набора питания и не равен фактическим расходам каждого человека на продукты.

Снижение стоимости корзины продолжается второй месяц подряд. В августе минимальный набор подешевел на 2,4%, до 7962,5 рубля. Таким образом, за сентябрь он стал дешевле ещё на 117,3 рубля.

Ранее Life.ru рассказывал о заметном снижении цен на овощи в российских торговых сетях. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за сентябрь морковь подешевела на 24%, картофель — на 19%, свёкла — на 12,5%, а репчатый лук — на 11%. Снизилась и стоимость сезонных яблок — на 5,3%. В целом базовая продовольственная корзина в крупных торговых сетях за месяц стала дешевле на 0,7%.