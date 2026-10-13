Борщ стал дешевле: Морковь за месяц потеряла почти четверть стоимости
АКОРТ: Морковь подешевела на 24% за месяц, картофель — на 19%
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Овощи борщевого набора стали лидерами по снижению цен в российских торговых сетях в сентябре. Морковь за месяц подешевела на 24%, картофель — на 19%, а белокочанная капуста — на 14%, сообщили РИА «Новости» в аналитическом центре АКОРТ.
Минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в крупных торговых сетях за месяц снизилась на 0,7%. Помимо основных овощей, свёкла стала дешевле на 12,5%, а репчатый лук — на 11%.
Снижение затронуло и ряд других продуктов. Сезонные яблоки подешевели на 5,3%, баранина — на 2,9%, также снизились цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар.
В пределах 1% уменьшилась стоимость чёрного чая и гречневой крупы. В годовом выражении минимальные цены на социально значимые продукты сократились на 1,6%.
За год сильнее всего подешевело сливочное масло, его цена снизилась почти на четверть. Рис стал дешевле на 19%, свинина — на 18%, пшено — на 15%, а мука — на 10%.
Средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» в сентябре стала отрицательной и составила минус 0,3%. Годом ранее этот показатель достигал 2,8%, а в сентябре 2024 года составлял 6,6%.
Ниже закупочной стоимости магазины продавали товары в 15 из 25 социально значимых категорий. В АКОРТ связали осеннее снижение цен на сезонные продукты с поступлением нового урожая и отметили, что торговые сети компенсируют низкие наценки за счёт собственной маржи.
Снижение стоимости овощей в России продолжается несколько месяцев подряд. В конце сентября Life.ru сообщал, что картофель за неделю подешевел на 3,2%, капуста — на 2,3%, морковь — на 2,2%, а свёкла и лук — на 1,7% и 2,1% соответственно. Эта динамика наблюдалась и раньше. В августе картофель и белокочанная капуста за неделю потеряли в цене более 5%, а морковь подешевела на 3,7%. Ещё в начале осени эксперты связывали снижение стоимости овощей с сезонным поступлением нового урожая. Ранее Life.ru писал, что период с августа по октябрь считается наиболее благоприятным для покупки борщевого набора из-за увеличения предложения продукции.
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