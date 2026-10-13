Борщ стал дешевле: Морковь за месяц потеряла почти четверть стоимости

Овощи борщевого набора стали лидерами по снижению цен в российских торговых сетях в сентябре. Морковь за месяц подешевела на 24%, картофель — на 19%, а белокочанная капуста — на 14%, сообщили РИА «Новости» в аналитическом центре АКОРТ.

Минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в крупных торговых сетях за месяц снизилась на 0,7%. Помимо основных овощей, свёкла стала дешевле на 12,5%, а репчатый лук — на 11%.

Снижение затронуло и ряд других продуктов. Сезонные яблоки подешевели на 5,3%, баранина — на 2,9%, также снизились цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар.

В пределах 1% уменьшилась стоимость чёрного чая и гречневой крупы. В годовом выражении минимальные цены на социально значимые продукты сократились на 1,6%.

За год сильнее всего подешевело сливочное масло, его цена снизилась почти на четверть. Рис стал дешевле на 19%, свинина — на 18%, пшено — на 15%, а мука — на 10%.

Средняя наценка торговых сетей на товары «первой цены» в сентябре стала отрицательной и составила минус 0,3%. Годом ранее этот показатель достигал 2,8%, а в сентябре 2024 года составлял 6,6%.

Ниже закупочной стоимости магазины продавали товары в 15 из 25 социально значимых категорий. В АКОРТ связали осеннее снижение цен на сезонные продукты с поступлением нового урожая и отметили, что торговые сети компенсируют низкие наценки за счёт собственной маржи.