Картофель в России за неделю подешевел на 3,2%, яблоки — на 2,5%

Картофель в России с 22 по 28 сентября подешевел на 3,2%, яблоки — на 2,5%. Такие данные приводит Росстат.

В среднем плодоовощная продукция за неделю стала дешевле на 1,2%. Белокочанная капуста потеряла в цене 2,3%, морковь — 2,2%, репчатый лук — 2,1%. Свёкла и огурцы подешевели на 1,7%.

Снижение цен затронуло и другие продукты. Сахар стал дешевле на 1,2%, а сыры — на 0,1%.

Ранее Life.ru сообщал, что картофель и капуста заметно подешевели в России за предыдущую неделю. С 15 по 21 сентября картофель потерял в цене 3,4%, белокочанная капуста — 3,3%, а морковь — 3%. Тогда же дешевели яблоки, репчатый лук, свёкла и огурцы, что продолжило сезонную тенденцию снижения цен на овощи и фрукты.