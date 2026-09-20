Россия почти в 2,5 раза сократила закупки китайского картофеля за месяц

Россия в августе заметно сократила закупки картофеля из Китая. Стоимость поставок составила 1,8 миллиона долларов — примерно на четверть меньше, чем в том же месяце прошлого года, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА «Новости».

Ещё заметнее импорт просел по сравнению с июлем. За месяц стоимость закупленного в Китае картофеля уменьшилась почти в 2,5 раза.

Несмотря на сокращение поставок, Россия осталась одним из крупнейших покупателей китайского картофеля. В августе она заняла четвёртое место по стоимости импорта.

Больше России закупили Малайзия — на 4,2 миллиона долларов, Вьетнам — на 3,6 миллиона и Гонконг — на 1,9 миллиона долларов.

Сокращение импорта происходит на фоне сезонного удешевления картофеля внутри России. По данным «Руспродсоюза», в августе он стал лидером по снижению цен среди продуктов: за месяц средняя стоимость килограмма уменьшилась на 16,5%, до 59,1 рубля.