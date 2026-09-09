Стал известен самый подешевевший продукт августа

Картофель по итогам августа стал лидером по снижению цен среди продуктов в России. На фоне сезонного удешевления овощей его стоимость опустилась до минимального за месяц уровня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Руспродсоюз.

За месяц килограмм картофеля потерял в цене 16,5%. К концу августа его средняя стоимость составила 59,1 рубля. В числе наиболее подешевевших продуктов оказались практически все основные овощи для борщевого набора. Капуста снизилась в цене на 16,4%, морковь — на 12,6%, свёкла — на 11,8%. В статистике оказались и помидоры с луком: за август они подешевели на 8,4% и 8,2% соответственно.

Ранее в Минсельхозе отчитались о том, что уборочная кампания овощей в России идёт примерно теми же темпами, что и год назад, несмотря на сложную погоду в её начале. К 7 сентября аграрии собрали около 1,6 млн тонн продукции, а цены на картофель и томаты у производителей начали снижаться. За последний месяц стоимость картофеля у производителей снизилась на 12,3% — к 2 сентября килограмм в среднем стоил 26,3 рубля. Оптовая цена томатов за тот же период уменьшилась на 10%.