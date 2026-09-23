Картофель и капуста заметно подешевели в России за неделю

Картофель в России с 15 по 21 сентября подешевел на 3,4%, а белокочанная капуста — на 3,3%. Такие данные приводит Росстат.

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились в среднем на 1,6%. Морковь стала дешевле на 3%, яблоки — на 2,6%. Продолжили снижаться цены и на другие овощи. Репчатый лук подешевел на 2,4%, столовая свёкла — на 2,3%, а огурцы — на 1,7%.

Снижение затронуло и продукты за пределами овощного отдела. Сахар-песок потерял в цене 1,1%, рис — 0,2%. Макаронные изделия и маргарин за неделю стали дешевле на 0,1%.

Ранее сообщалось, что картофель по итогам августа стал лидером по снижению цен среди продуктов в России — на фоне сезонного удешевления овощей его стоимость упала до минимального за месяц уровня, потеряв 16,5% и составив в среднем 59,1 рубля за килограмм. Подешевели почти все основные овощи борщевого набора: капуста — на 16,4%, морковь — на 12,6%, свёкла — на 11,8%, а помидоры и лук — на 8,4% и 8,2% соответственно.