Life.ru составил мясной индекс регионов России Оглавление На среднюю зарплату в России можно теоретически купить 146 кг говядины — расчёт Life.ru Где говядина наиболее доступна: топ-15 регионов по расчётам Life.ru Почему Ненецкий АО обошёл Магадан и Чукотку в мясном индексе Где говядина менее доступна: 15 регионов с наименьшим мясным индексом Где самая дешёвая говядина и почему низкая цена не всегда означает доступность Сколько стоят три килограмма говядины в Ненецком АО и Ингушетии Мясной индекс всех 85 регионов России: полный рейтинг Life.ru Как Life.ru рассчитал мясной индекс: формула, цены Росстата и зарплаты Почему мясной индекс не показывает реальный уровень жизни в регионах Мы сопоставили зарплаты и цены на говядину по данным Росстата за июль 2026 года и рассчитали мясной индекс для 85 регионов. Разница между лидером и аутсайдером — в 4,8 раза. Сколько говядины можно купить на среднюю зарплату в России? Life.ru рассчитал мясной индекс 85 регионов по данным Росстата. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Где на одну среднюю зарплату можно купить больше 300 килограммов говядины, а где — меньше 70? Life.ru подготовил собственный «мясной индекс»: сравнил заработки и цены по 85 регионам России, для которых доступны сопоставимые данные Росстата. Условный расчёт показал, насколько сильно отличается доступность одного и того же продукта в разных частях страны.

Первое место занял Ненецкий автономный округ с результатом 315,5 килограмма. Далее идут Магаданская область (239,4 килограмма) и Чукотка (218,3 килограмма). На другом конце рейтинга — Ингушетия с показателем 65,2 килограмма. Разница между крайними значениями — 4,8 раза.

На среднюю зарплату в России можно теоретически купить 146 кг говядины — расчёт Life.ru

Среднемесячная начисленная зарплата по России в июле 2026 года составляла 109 524 рубля, а килограмм говядины (кроме бескостного мяса) на конец месяца стоил в среднем 748,65 рубля. Редакция Life.ru разделила зарплату на цену и получила 146,3 килограмма.

Это не то количество мяса, которое россияне реально покупают за месяц. Речь об условном показателе: сколько килограммов можно было бы приобрести, если направить всю среднюю зарплату до вычета налогов на покупку одной категории товара.

В 13 из 85 исследованных регионов мясной индекс оказался выше общероссийского ориентира. Однако сам по себе высокий уровень зарплаты не гарантирует лидерства: на результат влияет и местная стоимость мяса.

Где говядина наиболее доступна: топ-15 регионов по расчётам Life.ru

Лидером стал Ненецкий автономный округ: при средней начисленной зарплате 160 264 рубля и цене говядины 508 рублей за килограмм на заработок теоретически можно купить 315,5 килограмма мяса. Для сравнения, в Магаданской области индекс равен 239,4 килограмма, а на Чукотке — 218,3.

Москва разместилась на пятой строчке с результатом 212,2 килограмма. Санкт-Петербург — десятый: 161,8 килограмма. Топ-15 охватывает и регионы с высокими зарплатами, и территории, где местная цена говядины относительно невысока.

Где зарплата позволяет купить больше всего говядины: Ненецкий АО возглавил рейтинг с результатом 315,5 кг. Инфографика и расчёты Life.ru на основе данных Росстата

Почему Ненецкий АО обошёл Магадан и Чукотку в мясном индексе

Ненецкий автономный округ не возглавляет рейтинг по начисленным зарплатам: в июле там зафиксировано в среднем 160 264 рубля. Однако, по официальной таблице Росстата, килограмм говядины на конец месяца стоил 508 рублей — меньше, чем в любом другом регионе из нашей базы.

На Чукотке зарплата выше — 243 670 рублей, но и говядина дороже: 1 116,05 рубля за килограмм. В Магаданской области соответствующие показатели — 210 366 рублей и 878,61 рубля.

Поэтому на одну среднюю начисленную зарплату в Ненецком АО можно теоретически купить примерно на 97 килограммов больше говядины, чем на Чукотке, и примерно на 76 килограммов больше, чем в Магаданской области. Результат отражает соотношение зарплаты и стоимости конкретного продукта, а не общий уровень благосостояния.

Где говядина менее доступна: 15 регионов с наименьшим мясным индексом

Внизу рейтинга оказалась Ингушетия: на среднюю начисленную зарплату 42 660 рублей при цене говядины 654,56 рубля за килограмм приходится 65,2 килограмма мяса. Предпоследнее место заняла Чечня с показателем 71,7 килограмма.

Далее следуют Кабардино-Балкария (73,1 килограмма), Дагестан (75,3 килограмма), Северная Осетия — Алания (81,7 килограмма) и Карачаево-Черкесия (86,4 килограмма).

Где самая дешёвая говядина и почему низкая цена не всегда означает доступность

Согласно сопоставленной редакцией таблице Росстата, самая низкая цена говядины на конец июля — в Ненецком АО: 508 рублей за килограмм. Следом идёт Калмыкия (530,48 рубля). Наиболее дорогая говядина среди 85 регионов — на Камчатке: 1 252,99 рубля за килограмм.

Но одного ценника недостаточно, чтобы понять, насколько продукт доступен. Так, в Калмыкии средняя начисленная зарплата — 59 209 рублей, поэтому мясной индекс составляет 111,6 килограмма. В Москве мясо стоит значительно дороже — 909,91 рубля за килограмм, но благодаря зарплате 193 127 рублей индекс достигает 212,2 килограмма.

Получается, что в Москве средний заработок позволяет теоретически купить примерно в 1,9 раза больше говядины, чем в Калмыкии, несмотря на более высокий ценник.

Сколько стоят три килограмма говядины в Ненецком АО и Ингушетии

Чтобы показать разницу без условных сотен килограммов, редакция Life.ru рассчитала стоимость одинаковой покупки — трёх килограммов говядины.

В Ненецком АО такая покупка по средней региональной цене обойдётся в 1 524 рубля — около 0,95% от средней начисленной зарплаты. В Ингушетии три килограмма стоят примерно 1 964 рубля, что эквивалентно 4,60% средней начисленной зарплаты.

Иными словами, одинаковая покупка требует в Ингушетии примерно в 4,8 раза большей доли среднего заработка, чем в Ненецком АО. При этом расходы реальных семей определяются не только зарплатами и ценами на мясо, но и другими обязательными тратами.

Мясной индекс всех 85 регионов России: полный рейтинг Life.ru

Ниже — все 85 регионов, включённых в сопоставимую статистическую базу, в порядке уменьшения количества говядины на одну среднюю начисленную зарплату. Стоимость мяса приведена на конец июля 2026 года, зарплата — за июль 2026 года. В отдельных территориях средняя цена в конкретном магазине может отличаться от статистической.

От Ненецкого АО до Ингушетии: полный рейтинг доступности говядины в 85 регионах России. Собственное исследование Life.ru на основе данных Росстата за июль 2026 года.

Как Life.ru рассчитал мясной индекс: формула, цены Росстата и зарплаты

Для сравнения использованы две статистические величины. Первая — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за июль 2026 года, до вычета НДФЛ. Вторая — средняя потребительская цена килограмма «Говядины (кроме бескостного мяса)» на конец июля 2026 года.

Формула проста: мясной индекс (кг) = средняя начисленная зарплата в регионе (руб.) ÷ средняя цена килограмма говядины в регионе (руб./кг). Результаты для публикации округлены до одного знака после запятой, а места в рейтинге определены по значениям без округления.

Важная особенность: для Архангельской области использована цена без Ненецкого АО, а для Тюменской — без ХМАО и ЯНАО, поскольку эти автономные округа имеют отдельные строки в базе зарплат. В исследовании 85 регионов с сопоставимыми данными; это не утверждение о полном охвате всех 89 субъектов Российской Федерации.

Общероссийские 146,3 килограмма получены делением двух показателей по стране. Это не среднее арифметическое региональных индексов.

Почему мясной индекс не показывает реальный уровень жизни в регионах

В исследовании используется средняя начисленная зарплата — она рассчитывается до налогов и не равна медианному доходу работника. Индекс не учитывает арендную плату, коммунальные услуги, расходы на транспорт и другие обязательные траты. Он также не показывает объёмы реального потребления говядины.

Средняя потребительская цена Росстата отражает статистический уровень стоимости выбранной категории товара на конец месяца, но не обязательно совпадает с ценником в конкретном магазине.

Главный вывод расчётов Life.ru: по одному уровню зарплаты или одному ценнику нельзя судить о доступности продуктов. Важно их соотношение. Именно поэтому по мясному индексу Ненецкий АО опередил Чукотку и Магаданскую область, а между первым и последним регионами образовался разрыв в 4,8 раза.

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Авторы Марина Фещенко