В России назвали два вида мяса, которые стали дешевле

В крупных российских торговых сетях снизились минимальные цены на свинину и баранину. В сентябре 2026 года свинина стоила на 18% меньше, чем год назад, а баранина за месяц подешевела на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Заметное снижение стоимости свинины зафиксировали при сравнении с сентябрём 2025 года. При этом речь идёт о наиболее доступных предложениях торговых сетей, а не о средней цене всех видов и отрубов мяса.

Баранина, в свою очередь, продолжила дешеветь в течение осени. По сравнению с августом её минимальная розничная стоимость снизилась на 2,9%.

В целом базовая продуктовая корзина в крупнейших торговых сетях за сентябрь стала дешевле на 0,7%, а в годовом выражении — на 1,6%. Помимо свинины, наиболее заметное снижение за год продемонстрировали сливочное масло — почти на 24%, рис — на 19% и пшено — на 15%.

При этом средняя наценка ретейлеров на социально значимые товары первой ценовой категории в сентябре оказалась отрицательной и составила минус 0,3%. Это означает, что часть базовых продуктов магазины реализовывали дешевле закупочной стоимости.

Ранее Life.ru сообщал, что в июле свинина вошла в число продуктов, наиболее заметно подешевевших за год. Тогда её минимальная стоимость в крупных торговых сетях снизилась на 23,5% относительно июля 2025 года.