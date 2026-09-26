Бодрость в долг: Чем рискуют любители заменять полноценный завтрак чашкой кофе

Привычка начинать утро с кофе без еды может вызвать изжогу, боли в животе и проблемы с пищеварением, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Дарья Родовикова.

Основная проблема заключается не в самом напитке, а в его употреблении натощак. Кофе стимулирует выделение соляной кислоты, причём такой эффект наблюдается даже у разновидностей без кофеина. У здорового человека одна утренняя чашка обычно не вызывает серьёзных последствий, однако при повышенной чувствительности слизистой неприятные ощущения могут усиливаться.

Особую осторожность врач рекомендует соблюдать людям с гастритом, язвой, рефлюксной болезнью и синдромом раздражённого кишечника. Дополнительное раздражение желудка возможно при одновременном приёме некоторых обезболивающих, включая ибупрофен и аспирин. Ещё одним неблагоприятным фактором может стать слишком высокая температура напитка.

Кофеин также временно подавляет аппетит, создавая обманчивое ощущение, что организму вполне достаточно чашки кофе. Однако без полноценного приёма пищи человек не получает необходимые белки, клетчатку и сложные углеводы. Впоследствии это может привести к резкому упадку сил, раздражительности и перееданию за обедом.

По словам Родовиковой, у некоторых людей такая привычка сопровождается запорами, хотя сам напиток способен стимулировать работу кишечника. Внезапные позывы в туалет после утреннего кофе не означают, что пищеварительная система функционирует правильно.

Полностью отказываться от любимого напитка специалист не призывает. Она рекомендует сначала полноценно позавтракать, а спустя 20–30 минут выпить кофе. Если после его употребления регулярно возникают боли, тяжесть или изжога, следует обратиться к гастроэнтерологу.

Ранее Life.ru сообщал, что за пять лет число россиян с жалобами на желудок выросло втрое. Среди возможных причин называют кофе натощак, нерегулярное питание и привычку откладывать полноценное лечение.