Жвачка вместо кофе? Врач объяснил, чем лучше взбодриться утром

Заменять утренний кофе жевательной резинкой не стоит, несмотря на её возможный кратковременный бодрящий эффект. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.

По его словам, жвачка усиливает слюноотделение и запускает процессы, связанные с пищеварением. При этом, если человек ничего не ест, такая привычка может вызывать неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.

«С одной стороны, может быть, это и помогает проснуться, но с другой стороны, это может привести к язвенной болезни желудочно-кишечного тракта. Поэтому этим однозначно не стоит ни в коем случае злоупотреблять», — предупредил Прокофьев.

Вместо жвачки терапевт посоветовал начинать утро с контрастного душа, зарядки, гимнастики, прогулки или пробежки. Ещё одним важным пунктом он назвал полноценный горячий завтрак.

Эксперт также рекомендовал следить за питьевым режимом и не злоупотреблять кофеинсодержащими напитками. По его мнению, кофе натощак может раздражать желудок, поэтому бодрящий напиток лучше не превращать в замену завтраку.

При этом научные данные не подтверждают, что кофе сам по себе повышает риск язвенной болезни. Однако он действительно может усиливать выработку кислоты и у некоторых людей провоцировать изжогу и другие неприятные симптомы.

Ранее Life.ru рассказывал, что крепкий кофе натощак способен усиливать кислотность и провоцировать изжогу. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова советовала людям с заболеваниями ЖКТ особенно внимательно относиться к утреннему рациону.