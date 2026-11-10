В МВД не устают повторять: настоящий полицейский звонит гражданину почти всегда с одной целью — пригласить в отделение. Допросов по обычному звонку или в мессенджере, спецопераций и проверок банковских карт по телефону не бывает. Аферисты об этом знают, поэтому подменяют номер на настоящий из ведомства, ставят на аватарку герб и выходят на видеосвязь в форме. Выдаёт их другое, а именно то, о чём они просят. Мы собрали пять таких просьб и объяснили, что делать, если звонок уже идёт.

Перевести, снять, передать курьеру

Мошенники от имени полиции просят перевести деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Ваши сбережения пытаются похитить, их нужно срочно спасти» — с такой фразы начинаются многие подобные разговоры. Дальше варианты: перевести деньги, снять наличные и отдать курьеру «для задержания преступников» или заплатить, чтобы закрыть уголовное дело против родственника. Схемы разные, а итог у них один: деньги уходят из ваших рук. Полицейские могут выяснять обстоятельства хищения денег, но не требуют переводить накопления на «безопасный счёт» или передавать их курьеру для защиты.

Звонки «из полиции» особенно хорошо действуют на тех, кто привык доверять погонам. Кстати, 10 ноября у настоящих сотрудников профессиональный праздник, и Life.ru подробно рассказывал, когда отмечают День полиции, кого поздравляют и откуда взялся праздник. Но поздравить полицейского и перевести деньги по просьбе звонящего — совсем разные вещи. Даже номер дежурной части на экране ничего не гарантирует: в МВД предупреждают, что мошенники имитируют звонки с номеров, указанных на официальных сайтах ведомства.

«Безопасный счёт»

Безопасный счёт: главная уловка лжеполицейских. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Его ещё называют специальным, резервным или защищённым. Звонящий объясняет: на ваш счёт напали, деньги нужно временно спрятать, а потом их обязательно вернут. Таких счетов не существует ни в Центробанке, ни в МВД, ни в обычных банках. Любой «безопасный счёт» принадлежит мошенникам. Переведённые им деньги вернуть бывает трудно, а результат не гарантирован, поэтому о хищении нужно немедленно сообщить банку и полиции. Перевод туда даже небольшой суммы «для проверки» тоже означает передачу денег мошенникам.

Хитрость в том, что «полицейский» часто появляется не первым. Сначала звонит «сотрудник банка», «нотариус» или «специалист Госуслуг» и сообщает о кредите на ваше имя или странной доверенности. Человек пугается, а через несколько минут ему звонит уже «полиция» и подтверждает: всё серьёзно, надо действовать. Получается спектакль из двух актов, где лжеполицейский играет роль спасителя. Именно поэтому ему верят охотнее, чем первому собеседнику, и выполняют его указания почти без вопросов.

Код из SMS

Код из SMS нельзя называть «сотруднику полиции». Фото © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

«Продиктуйте код, мы заблокируем подозрительную операцию» или «назовите цифры для идентификации личности». Звучит буднично, но код из сообщения служит ключом от вашего банковского приложения или личного кабинета на Госуслугах. В МВД прямо предупреждают: официальные ведомства никогда не запрашивают коды подтверждения и доступ к устройству. Если человек в трубке просит назвать цифры из SMS, дальше можно не слушать. Это уже не разговор, а попытка взлома, и трубку пора класть.

Почти всегда к просьбе добавляется спешка: код нужен прямо сейчас, через минуту будет поздно, деньги уйдут. Аферисты включают в голове жертвы обратный отсчёт, как в остросюжетном кино. Этот приём давно знаком зрителям, Life.ru даже разбирал, зачем в сериале «24 часа» на экране постоянно тикали часы. Только в жизни настоящая полиция никого не торопит, а банк спокойно подождёт, пока вы сами перезвоните на горячую линию по номеру с карты.

Приложение на телефон

Лжеполицейские просят установить приложение на телефон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Следующая просьба — установить программу. Её представляют как антивирус, «защиту от Центробанка» или приложение для связи со следователем, а иногда просят включить демонстрацию экрана в мессенджере. На деле это программа удалённого доступа: мошенник видит экран, читает сообщения и сам заходит в банковское приложение. Правоохранители не просят ничего скачивать по телефону, тем более по ссылке из сообщения. Любое такое приложение — повод сразу закончить разговор.

Отдельный жанр — видеозвонок. На экране человек в форме, в кадре удостоверение, на аватарке официальный логотип. Полиция Приморья, например, предупреждала: аферисты берут фотографии настоящих сотрудников с сайтов ведомств и ставят их в профиль мессенджера. Так что форма и герб в кадре ничего не доказывают. Допрос по видеосвязи возможен, но только через ведомственные системы в предусмотренном УПК порядке. Неожиданный видеозвонок в мессенджере такую процедуру не заменяет.

«Никому не рассказывайте»

Подписка о неразглашении по телефону выдаёт мошенника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TimmyTimTim, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая настойчивая просьба звучит в конце: «Это тайна следствия, вы дали подписку о неразглашении, родным ни слова». Иногда добавляют, что в деле замешаны сотрудники банка, поэтому туда звонить тоже нельзя. Настоящая подписка о неразглашении — бумажный документ, её берут у участников уголовного дела лично и под роспись. По телефону её не оформить. А цель такого запрета проста: отрезать вас от тех, кто может вовремя остановить перевод.

Слово «тайна» действует на нас почти гипнотически, его романтизировали десятки советских картин. Life.ru вспоминал фильмы о разведчиках СССР от «Щита и меча» до «Семнадцати мгновений весны», где секретность была делом чести. Но у настоящих спецслужб нет привычки посвящать в операции пенсионерку со сберкнижкой. Поэтому запрет говорить о звонке с семьёй выдаёт обман вернее всего. Расскажите родным сразу, даже если вас пугают статьёй.

Номер 102

Номер 102: куда звонить после звонка лжеполицейского. Фото © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Что делать, если звонок уже идёт? Положить трубку без объяснений и не перезванивать на тот же номер. Телефон дежурной части лучше найти самому на официальном сайте МВД своего региона или набрать 102 с мобильного. Если вы успели назвать код или перевести деньги, нужно сразу позвонить в банк по номеру с обратной стороны карты, заблокировать её и написать заявление в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов остановить операцию и вернуть хотя бы часть денег.

Так как же узнать лжеполицейского? Не по голосу и не по номеру: их подделать проще всего. Его выдают просьбы. Перевести или передать деньги, спрятать их на «безопасном счёте», назвать код, поставить приложение и скрывать разговор от родных. Ни одну из этих фраз вы не услышите от настоящего сотрудника. Советские плакаты недаром напоминали, что болтун — находка для шпиона, только сегодня молчать полезно в разговоре с мошенниками. А заодно проверьте, сможете ли вы продолжить лозунги с плакатов СССР.