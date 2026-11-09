Если на кассе товар пробили дороже, чем написано на ценнике, магазин обязан продать его по цене с полки. Об этом не раз напоминал Роспотребнадзор, и правило действует даже тогда, когда покупатель уже заплатил и заметил разницу только дома. Многие стесняются спорить из-за пары десятков рублей и молча доплачивают: им кажется, что главная цена та, которую назвали на кассе. На деле всё наоборот. Life.ru разобрался, что сказать кассиру, как вернуть переплату и где магазин всё-таки может отказать.

Ценник главнее кассы

Почему цена на ценнике важнее цены на кассе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ценник на полке по закону считается предложением магазина любому покупателю: вот товар, вот цена, берите. Взяли товар и пришли на кассу, значит, согласились на эти условия. Гражданский кодекс говорит прямо: покупатель платит ту цену, которую на кассе объявили в момент покупки. Закон о защите прав потребителей добавляет, что магазин обязан давать честную информацию о стоимости. Объяснения вроде «не успели поменять» или «акция закончилась вчера» вас волновать не должны.

Сейчас покупатели особенно внимательно смотрят на чеки, ведь продукты дорожают, а одинаковый завтрак в разных регионах бьёт по кошельку по-разному. Типичная история выглядит так: шоколадка лежит под ярким акционным ценником, а на кассе её пробивают по полной цене. Сотрудники зала просто не сняли старую бумажку. Это ошибка магазина, а не ваша, и платить за неё должен магазин. Особенно часто такое случается в дни переоценки и после окончания акций.

Что сказать кассиру

Что сказать кассиру, если цена на кассе выше ценника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первым делом сфотографируйте ценник рядом с товаром, лучше так, чтобы на снимке были видны дата и время. Спокойно скажите кассиру, что цена в чеке не совпадает с ценой на полке, и попросите позвать администратора. Попросите продать товар по цене с ценника или вернуть разницу. Если рядом есть другие покупатели, их можно попросить подтвердить, что ценник висел именно так. Не согласны платить больше? Вы вправе отказаться от покупки и оставить товар на кассе.

Если администратор отказывается решить вопрос, подайте письменную претензию. В ней укажите дату и время покупки, название товара, цену на ценнике и сумму в чеке. Сохраните экземпляр с отметкой о получении либо подтверждение её отправки продавцу. Обычно до этого не доходит: крупные сети дорожат репутацией и быстро решают такие споры в пользу покупателя. Но если магазин стоит на своём, фото ценника, чек и претензия станут главными доказательствами.

Если чек проверили уже дома

Как вернуть разницу в цене после оплаты покупки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многие замечают расхождение, когда разбирают пакеты на кухне. Это не повод махнуть рукой: магазин обязан вернуть разницу и после оплаты. Возьмите чек, фото ценника и приходите к администратору. Устно не договорились? Подайте такую же письменную претензию с требованием вернуть разницу. Особенно это важно, если вы закупились впрок, чтобы приготовить и заморозить еду на неделю, и переплата по длинному чеку набежала заметная.

«Идёт переоценка, уточняйте на кассе»

Законно ли объявление «Идёт переоценка, уточняйте на кассе». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Объявление о переоценке не заменяет ценники и не освобождает магазин от обязанности указывать достоверную цену. По правилам продажи у каждого товара на полке должен быть свой ценник, а цена на нём обязана совпадать с той, что пробивают на кассе. На ценнике указывают наименование товара и цену за единицу товара или единицу измерения, например веса или длины. С весовым товаром будьте внимательнее: на сыре или колбасе часто указывают цену за сто граммов, а не за килограмм. Собрались печь полосатый пирог «Зебра» на сметане с рисунком на срезе? Сверьте чек и за сметану.

Перепутанные ценники и цена по карте

Перепутанные ценники и цена по карте лояльности: права покупателя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если под сливочным маслом висит ценник от йогурта, требовать масло по цене йогурта не получится. Ценник просто исправляют. По карте лояльности так: если на ценнике честно указаны две цены, со скидкой по карте и без неё, магазин прав. В 2025 году мировой судья в Липецке отказал в иске, установив злоупотребление правом: покупатель отказался от предложенной скидки и возврата разницы, оплатил напиток по заранее разъяснённой полной цене, а затем обратился в суд.

Другое дело, если крупно написана сниженная цена и нигде не сказано, что она действует только по карте. Тогда требуйте скидку. Отказать в продаже, если вы не хотите называть номер телефона для карты, магазин не вправе. Нельзя и брать разную цену за наличные и оплату картой. В сентябре 2026 года Минэкономразвития подготовило проект поправок: на ценнике главной должна стать цена без дополнительных условий, а цены со скидкой по карте можно будет указывать только дополнительно.

Куда жаловаться

Куда жаловаться, если магазин не продаёт товар по ценнику. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если магазин отказался вернуть разницу или не ответил на претензию, пишите в Роспотребнадзор. К обращению прикладывают фото ценника, чек и копию претензии. Магазину это грозит проверкой и штрафом. Если покупатель требует возместить убытки из-за недостоверной информации о цене, статья 22 отводит продавцу десять дней со дня предъявления требования. При этом обязательного досудебного порядка для такого спора с магазином нет. В суде вместе с переплатой можно получить компенсацию морального вреда.

Так что делать, если на кассе цена выше, чем на ценнике? Сфотографировать ценник, позвать администратора и потребовать продать товар по цене с полки. Если вы уже заплатили, сохраните чек и потребуйте вернуть разницу у продавца. На нарушение можно пожаловаться в Роспотребнадзор, а если магазин не возвращает деньги добровольно — взыскать их через суд. Кстати, в советских магазинах о таких спорах почти не думали, зато вывески с прилавков помнят до сих пор. Проверьте себя и вы: угадаете ли вы 8 фильмов СССР по вывескам и наберёте хотя бы 4 из 8?