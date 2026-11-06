Вечером вы насухо вытерли стекло, а утром на подоконнике снова собралась вода. Батарея греет, из створки вроде бы не дует, но вода продолжает стекать на подоконник. Особенно обидно, если окна новые и их покупали как раз ради тепла и комфорта. Однако по одним каплям нельзя понять, виноваты ли установщики. Life.ru рассказывает, как последовательно проверить причины запотевания и какие признаки требуют осмотра специалиста. «плачут»

Что означают капли на стекле?

Конденсат на пластиковых окнах: как отличить запотевание со стороны комнаты от влаги внутри стеклопакета? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сначала нужно понять, где именно появилась вода. Если вы проводите сухой салфеткой по стеклу со стороны комнаты и капли исчезают, влага осела на его внутренней поверхности. Так происходит, когда стекло охлаждается до точки росы, то есть температуры, при которой водяной пар из воздуха начинает конденсироваться на поверхности. Значение имеют и влажность в помещении, и температура самого стекла. Поэтому даже новое окно может запотевать.

Влага снаружи тоже не обязательно означает неисправность. У хорошо сохраняющего тепло стеклопакета наружное стекло меньше подогревается из квартиры и при подходящей погоде может покрываться росой. Такое запотевание отличается от влаги внутри герметичной камеры между стёклами. Если вода появилась именно там, это уже повод обратиться в оконную компанию.

Кстати, если подоконник намокает после дождя, а на стекле перед этим нет капель, нужно проверять возможную протечку и наружные примыкания окна. Дальше разберём ситуацию, когда вода собирается со стороны комнаты и стекает вниз. В этом случае начать стоит с того, сколько влаги накопилось в квартире.

Бельё сохнет в комнате, а увлажнитель работает всю ночь

Почему окна запотевают изнутри: как влажность дома, сушка белья и увлажнитель влияют на появление капель? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сушилка возле батареи, кастрюля на плите, горячий душ и включённый до утра увлажнитель по отдельности кажутся мелочами. Но каждый из этих источников добавляет в воздух влагу. Ночью в закрытой спальне к ней прибавляется влага от дыхания людей. Если воздухообмена не хватает, к утру на холодном стекле могут собраться капли. После ремонта ситуация бывает заметнее, поскольку сохнущие стяжка и штукатурка тоже отдают воду в воздух.

Прежде чем решать, что окно бракованное, измерьте влажность гигрометром. Поставьте его в обычной жилой зоне комнаты, подальше от батареи, увлажнителя и мокрого стекла, и посмотрите показания вечером и утром. В рекомендациях по профилактике сырости ориентиром служит относительная влажность 30–50%, при этом её советуют удерживать ниже 60%. Однако даже попадание в этот диапазон не гарантирует сухого окна, если стекло сильно охлаждается.

Для начала перестаньте сушить бельё прямо у окна, проверьте настройки увлажнителя и обеспечьте удаление влажного воздуха при готовке и после душа. Затем сравните показания прибора и состояние стекла. Если влажность снова растёт, следующим шагом нужно проверить, куда из квартиры уходит воздух и откуда поступает свежий.

Окна закрыли плотно, а воздуху некуда уходить

Почему плачут пластиковые окна: как проверить вентиляцию в квартире и понять, хватает ли притока воздуха? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Со старыми рамами стёкла оставались сухими, а после замены начали «плакать». Такая история ещё не доказывает, что новые окна хуже прежних. Через щели старых рам мог постоянно поступать уличный воздух. Герметичные створки этот путь закрыли, а другого притока в квартире не предусмотрели. Чтобы влажный воздух удалялся через вытяжку, ему на смену должен поступать свежий.

Начать можно с простой проверки. Приоткройте окно, откройте межкомнатные двери и поднесите тонкий лист бумаги к вытяжной решётке в ванной или на кухне. Если его притягивает, движение воздуха есть. Такой способ описан на портале «Объясняем.рф». Проверять тягу спичкой или зажигалкой не нужно. При этом бумага показывает только наличие тяги в момент проверки, а достаточный воздухообмен оценивают специальными измерениями.

Если при закрытых окнах бумага не держится, а при открытом начинает притягиваться, это может указывать на нехватку притока. Если заметной тяги нет и с открытым окном, оставьте заявку в управляющей организации на проверку вентиляции. Проветривание помогает уменьшать влажность, но постоянную проблему с воздухообменом нужно решать отдельно. А если воздух обновляется и влажность снизилась, почему стекло всё ещё мокрое? Теперь стоит посмотреть, доходит ли до него тепло.

Батарея горячая, но стекло остаётся холодным

Конденсат на окнах зимой: как широкий подоконник и плотные шторы мешают тёплому воздуху обогревать стекло? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Радиатор под окном может исправно греть комнату, а само стекло при этом получать мало тепла. Так бывает, если батарею накрывает широкий подоконник, закрывает глухой декоративный экран или от окна её отделяет плотная штора. В комнате тепло, но за занавеской возле стекла воздух заметно прохладнее.

Для проверки раздвиньте шторы, уберите предметы, которые перекрывают движение тёплого воздуха, и освободите пространство над батареей. Понаблюдайте за стеклом при похожей погоде и влажности. Если после этого воды стало меньше, значит, распределению тепла возле окна стоит уделить внимание.

С широким подоконником решение подбирают по месту. Иногда предусматривают вентиляционные решётки, через которые тёплый воздух поднимается к стеклу. Самостоятельно сверлить отверстия наугад не стоит. Если же радиатор едва тёплый, сначала выясняют причину слабого отопления. Но когда батарея работает, шторы раздвинуты, а мокнет преимущественно одно окно, пора осмотреть створку и откосы.

У одного окна мокрый угол и тянет из-под подоконника

Почему мокнут откосы пластиковых окон: как найти продувание и когда нужно проверить уплотнитель и монтаж? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Постоянная сырость в одном углу, наледь и ощутимый сквозняк помогают понять, где искать причину. Осмотрите доступные участки уплотнителя: нет ли на нём разрывов или мест, где он отошёл от рамы. Обратите внимание, не цепляет ли створка раму и не приходится ли закрывать ручку с усилием. С такими признаками стоит обращаться в оконный сервис. При этом холод может идти не между створкой и рамой, а из места соединения рамы со стеной или из-под подоконника. Здесь проверяют монтажный шов и утепление откосов. Нарушения крепления и герметизации способны приводить к продуванию, промерзанию и намоканию. Замена одного только стеклопакета такой дефект не устранит.

Поэтому начинать с выкручивания всех регулировок «на зимний режим» не стоит. Сначала нужно установить, откуда поступает холод и какой узел требует ремонта. Для мастера заранее сфотографируйте капли, мокрые участки и наледь, запишите температуру и влажность в комнате. Если окна установили недавно, сообщите о проблеме компании, которая выполняла работы. Это даст больше пользы, чем попытка замазать подозрительный стык до осмотра.

Откладывать устранение неисправности ради экономии тоже бывает накладно. Пока хозяева обходятся тряпкой, влага может продолжать портить отделку. Почему привычка тянуть с мелким ремонтом увеличивает расходы, Life.ru объяснял в материале о семи ошибках в бытовой экономии, которые заставляют платить дважды. Но когда дело всё-таки доходит до замены самого стеклопакета?

Когда стеклопакет всё-таки придётся менять

Когда нужно менять стеклопакет: о чём говорит влага между стёклами и почему не всегда требуется новое окно? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Явный повод для проверки самого стеклопакета возникает, когда запотевание находится между его стёклами, внутри герметичной камеры. Такое бывает при нарушении герметичности. Комнатное проветривание эту влагу не уберёт. При подтверждённом дефекте обычно меняют стеклопакет, а возможность сохранить существующую раму определяют после осмотра её состояния.

Прежде чем заказывать новый стеклопакет, нужно проверить профиль, фурнитуру, уплотнители и механизмы окна. Если они исправны, замена всего оконного блока может не понадобиться. Ещё одной причиной замены стеклопакета может стать недостаточная теплоизоляция. Однако такой вывод делают после проверки отопления, влажности и монтажа.

Пока ищете причину, убирайте воду со стекла и подоконника и просушивайте мокрые поверхности. Постоянную сырость на откосах нельзя оставлять до весны. Если появилась плесень, важно устранить источник увлажнения, иначе после очистки и косметического ремонта она может вернуться.

А у вас окна запотевают только после готовки или каждое утро приходится вытирать целую лужу? Поделитесь в комментариях. Если живёте в частном доме, заодно проверьте и другие места, которые могут подвести с наступлением морозов. Life.ru уже рассказывал о шести слабых местах дома, которые стоит осмотреть до серьёзных холодов.