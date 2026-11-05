Ревизия домашней аптечки — хороший повод проверить запасы лекарств и навести порядок. Роспотребнадзор советует проверять запасы дважды в год: сроки годности, внешний вид препаратов и условия хранения. Неправильное хранение способно сделать лекарство бесполезным, а иногда и опасным. Мы разобрались, почему аптечке не место в ванной, где её держать и как провести ревизию без ошибок и лишних трат.

Чем опасна ванная комната

Почему лекарства нельзя хранить в ванной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шкафчик над раковиной кажется самым логичным местом для аптечки, но именно там лекарства портятся быстрее всего. После горячего душа влажность и температура резко подскакивают, а потом снова падают, и так каждый день. Даже закрытая дверца не спасает. Влага разрушает таблетки и капсулы, они крошатся, слипаются и теряют силу. Поэтому Роспотребнадзор прямо называет ванную, кухонные столы и подоконники местами, где лекарства хранить нельзя.

Кухня тоже плохой вариант: плита и духовка регулярно нагревают воздух, а шкафчики рядом с ними то греются, то остывают. Подоконник опасен прямым солнцем, которое разрушает действующие вещества. Сырость и перепады температуры губят не только таблетки, но и многое другое в доме, например семейные архивы. Life.ru рассказывал, как спасти старые видеокассеты со свадьбой и детством, пока сырость их окончательно не погубила.

Где хранить и при какой температуре

Где и при какой температуре хранить лекарства. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начните с инструкции: в разделе «Условия хранения» указаны температура и требования к защите от света. Комнатная температура для лекарств означает от 15 до 25 градусов, прохладное место от 8 до 15, а холодильник от 2 до 8. Препараты из холодильника не кладут на дверцу, там температура постоянно скачет, и не допускают замораживания. Лучшее место для аптечки: тёмный сухой шкаф или ящик комода в спальне или прихожей, подальше от батарей.

Как провести ревизию

Ревизия домашней аптечки: сроки и внешний вид. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Высыпьте всё содержимое аптечки на стол и проверьте сроки годности на каждой упаковке. Затем внимательно осмотрите сами препараты, а не только коробки. Если таблетки изменили цвет, мазь расслоилась, а сироп помутнел или странно пахнет, такое лекарство нужно утилизировать, даже если срок годности ещё не вышел. Принимать испорченные или просроченные препараты нельзя: в лучшем случае они не помогут, в худшем — навредят здоровью и потребуют уже другого лечения.

Отдельное внимание вскрытым флаконам. У капель, сиропов и растворов на упаковке часто указан срок хранения после вскрытия, и он намного короче основного. Удобно сразу писать на коробке дату вскрытия флакона. То же касается мазей и кремов: тюбик, у которого истёк указанный в инструкции срок хранения после вскрытия, нужно заменить новым. Особенно это важно при хронических кожных болезнях, где лечение длится долго. Life.ru разбирал семь мифов о псориазе, из-за которых люди стесняются лечиться.

Упаковка и инструкция важнее, чем кажется

Лекарства в заводской упаковке с инструкцией. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многие пересыпают таблетки в одну банку или выбрасывают коробки, чтобы сэкономить место. Делать этого не стоит. Заводская упаковка защищает лекарство от света и влаги, а на ней указаны название, дозировка и срок годности. Без неё через месяц уже трудно вспомнить, что это за белые таблетки и когда их купили. Инструкцию тоже держите вместе с препаратом: в ней написано, как его принимать и при какой температуре хранить.

Порядок внутри аптечки и безопасность детей

Порядок в домашней аптечке и безопасность детей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хранить всё в одной большой коробке неудобно: нужный препарат найти сложно, а просрочка теряется на дне. Разложите лекарства по назначению. Пластыри и средства от порезов можно держать отдельно, а антибиотики и сильнодействующие препараты лучше убрать в отдельную коробку. Детскую аптечку храните отдельно от взрослой, чтобы не перепутать дозировки. Всё это должно стоять высоко или в шкафчике с замком, вне досягаемости детей и домашних животных.

Ещё одна частая ошибка: покупать лекарства впрок «на всякий случай», особенно по акции или когда в аптеке предлагают вторую упаковку со скидкой. Фармакологи советуют брать столько, сколько назначил врач на курс лечения, иначе часть лекарств останется неиспользованной до истечения срока годности и отправится в мусор вместе с потраченными деньгами. Знакомая история случается и с продуктами, и с бытовыми покупками: Life.ru собрал семь ошибок в экономии, из-за которых приходится платить дважды.

Куда девать просроченные лекарства

Куда девать просроченные лекарства. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Смывать таблетки в унитаз или выливать сиропы в раковину нельзя: действующие вещества попадают в сточные воды, и полностью очистить их удаётся не всегда. Прямого запрета выбрасывать лекарства в обычный мусорный контейнер в России нет, но там их могут найти бездомные животные или люди. Безопаснее сдать их в специализированный пункт, который принимает лекарства от населения. Заранее уточните, какие лекарства принимает конкретный пункт и как их подготовить: таблетки обычно не нужно вынимать из блистеров, а сиропы — переливать.

Ревизия аптечки занимает от силы полчаса, а пользы от неё хватит на полгода вперёд. Проверьте сроки, уберите коробку из ванной в сухой тёмный шкаф, разложите препараты по назначению и избавьтесь от всего лишнего. Особенно это важно для тех, кто регулярно принимает назначенные врачом лекарства и остро реагирует на смену погоды. Таким людям пригодится и календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 года, чтобы заранее знать, когда ждать неспокойных дней.