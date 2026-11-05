Президент России Владимир Путин рассказал, что около двух недель назад сделал прививку от гриппа российской вакциной и после этого продолжил заниматься спортом без ограничений. На совещании с правительством глава государства также призвал министров пройти вакцинацию и поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать этот вопрос.

«Ну, я могу вам сказать, что я привился. Ничего страшного. Российская прививка работает нормально. Недели две назад, наверное, примерно», — сообщил президент.

Началось всё с того, что Путин поинтересовался у Мурашко, сделал ли тот прививку от гриппа. Министр ответил утвердительно, объяснив, что регулярно посещает медицинские учреждения. Он также напомнил о необходимости вакцинации медперсонала и мерах защиты пациентов.

Затем президент спросил, привились ли остальные члены правительства. Мурашко рассказал, что московские медицинские учреждения организовали выездную вакцинацию в федеральных органах исполнительной власти. Однако уточнить, кто именно из министров воспользовался этой возможностью, он не смог, сославшись на правила обращения с медицинской информацией.

«Ну ладно. Вы уклонились от прямого ответа. Михаил Владимирович, ну нужно, чтобы члены правительства тоже прививались и делали прививки. Я уж без всякой иронии говорю, серьёзно», — подчеркнул Путин.

Глава Минздрава пообещал проработать вопрос. Он также сообщил, что каждая серия вакцин, выпускаемых в гражданский оборот в России, проходит строгий государственный лабораторный контроль.

Президент, в свою очередь, рассказал, что согласился на вакцинацию сразу после рекомендации врачей. По его словам, прививка никак не повлияла на привычный распорядок дня и физические нагрузки.

«И спортом занимался, не прекращал ничего. Причём в полном объёме спортом занимался вообще, без всяких... Ну, понятно, что здесь индивидуальный, наверное, какой-то подход нужен, там температуру надо измерить, чтобы всё было нормально», — добавил глава государства.