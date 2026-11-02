С 1 сентября 2025 года в России изменились требования к экологической маркировке продуктов. Но есть нюанс: до 1 сентября 2030 года действует переходный период, позволяющий производителям в определённых случаях использовать слова «эко», «био» и «зелёный» без органического сертификата. Поэтому знакомая надпись на упаковке ещё не гарантирует, что продукт действительно органический. Life.ru объясняет, как распознать настоящую органику и проверить сертификат перед покупкой.

Что изменилось в правилах

Новые правила маркировки «эко» и «био». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Закон об органической продукции работает в России с 2020 года. Сначала он защищал только слово «органический» и его сокращения: поставить его на упаковку может лишь производитель с сертификатом. С сентября 2025 года к нему добавили целый список: «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зелёный», а также обозначения «эко» и «био». Товары, которые выпустили до вступления новых правил в силу, разрешили продавать до конца срока годности.

Почему «эко» всё ещё на каждой полке

Почему «эко» на упаковке ещё не гарантия. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Летом 2025 года депутаты дали производителям переходный период. Пока он длится, «зелёные» слова можно использовать в названиях брендов и товарных знаках без подтверждения органического статуса. За это время компании должны либо перейти на настоящее органическое производство, либо переоформить знаки и убрать из них модные приставки. Так что «эко» на этикетке сегодня часто означает лишь часть названия фирмы, а вовсе не способ выращивания продукта.

Есть и честные исключения. Слово «био» по отраслевым правилам может стоять на кисломолочных продуктах с полезными бактериями, это рассказ о составе, а не об органике. «Зелёный» в «зелёном чае» или «зелёном горошке» описывает цвет и спелость, к экологии он отношения не имеет. А «натуральный» и «фермерский» закон к органике вообще не относит. Life.ru уже выяснял, что на самом деле скрывают слова «фермерский» и «деревенский» на упаковке.

Как выглядит настоящий знак

Знак органической продукции «органик». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Единственный официальный знак органики в России — белый лист на зелёном фоне с надписью «органик». Форма государственного знака утверждена Минсельхозом России, а ставить его могут только производители с сертификатом, которых внесли в государственный реестр. Рядом обычно печатают QR-код, он ведёт на сайт министерства с данными о производителе. Если на упаковке крупно написано «эко» или «био», а знака и кода нет, перед вами, скорее всего, обычный маркетинг. Но не всегда. Проверьте сертификат через реестр Минсельхоза.

Как проверить сертификат за минуту

Как проверить сертификат органического продукта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Самый быстрый способ — навести камеру телефона на QR-код и посмотреть, куда он ведёт. Открыться должна страница единого реестра производителей органической продукции на сайте Минсельхоза. Если кода нет или он ведёт на сайт самой компании, проверьте вручную: найдите реестр через поиск и введите название производителя с упаковки. Юридическое название обычно напечатано мелким шрифтом рядом с адресом, иногда рядом указан и номер сертификата.

В найденной записи стоит сверить три вещи. Первая — статус: сертификат должен быть в силе. Вторая — название компании, оно должно совпадать с указанным на упаковке. Третья — сам продукт: сертификат выдают на конкретное производство, а не на всё, что выпускает фирма. Органические сертификаты выдают аккредитованные органы, среди них органы сертификации Роскачества. Для получения документа производитель проходит строгую проверку, поэтому запись в реестре надёжнее любой красивой надписи.

Евролист и импортная органика

Евролист и импортная органика в России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

На импортных продуктах часто встречается европейский знак органики, его называют евролистом: контур листа из звёздочек на зелёном фоне. В России он сам по себе органический статус не подтверждает. Органикой у нас считается только продукция с сертификатом по национальным стандартам и записью в реестре Минсельхоза. Роскачество предупреждало, что за евролистом может скрываться подделка, а при масштабной проверке нашло сотни товаров с надписью «органик» без сертификата, больше всего на маркетплейсах.

За что на самом деле платит покупатель

Почему органические продукты стоят дороже. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

При органическом производстве запрещены ГМО, синтетические пестициды и ряд химических удобрений. Применение средств защиты растений, удобрений и ветеринарных препаратов строго ограничено стандартами. Продукт должен как минимум на 95 процентов состоять из органических ингредиентов, и такое производство требует больше труда и времени. А вот платить больше за слово «эко» без сертификата смысла нет. Экономия тоже бывает обманчивой: вот семь ошибок в экономии, из-за которых приходится платить дважды.

Как не переплатить

Как не переплатить за экопродукты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Переворачивайте упаковку. Лицевая сторона продаёт, а оборотная рассказывает правду: состав, производителя, адрес и срок годности. Сравнивайте не слоганы, а составы и цену за килограмм на соседних полках. Не путайте органику со знаком «Зелёный эталон»: так маркируют сельхозпродукцию с улучшенными характеристиками, у неё свой знак и QR-код в реестре Минсельхоза. Простой и понятный состав порой говорит больше любых обещаний, как в истории советского соуса «Краснодарский», в который добавляли обычные яблоки.

Слово «эко» на упаковке пока остаётся скорее обещанием, чем гарантией. Проверить продукт помогают знак «органик», QR-код и запись в реестре Минсельхоза, а состав на обороте расскажет больше любой картинки с лугом. Органика при этом не единственный путь к здоровому столу: простые сезонные продукты без длинного списка добавок тоже отлично подходят. Для вдохновения загляните в подборку привычных советских блюд, которые неожиданно подходят для веганского меню.