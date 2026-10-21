Корова на упаковке вам нагло врёт: что на самом деле скрывают слова «фермерский» и «деревенский»

Слова «натуральный», «фермерский», «эко» и «био» на упаковке заставляют многих покупателей платить больше. При этом Роскачество прямо называет их маркетинговыми приёмами: закон долго никак не ограничивал такие обозначения, и производитель мог печатать их без всяких сертификатов. Защищено только слово «органический». С 2026 года в России действует первый ГОСТ для фермерской продукции, но и он не превращает надпись в гарантию качества. Разбираемся, что стоит за красивыми словами на этикетке.

«Натуральный»: слово без определения

Что значит надпись «натуральный» на продуктах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У понятия «натуральный продукт» в России нет законодательного определения. Производитель вправе написать его на йогурте, колбасе или соке, и никто не потребует подтверждающих документов. Покупатель видит обещание чистого состава без химии, хотя внутри могут оказаться загустители, ароматизаторы и много сахара. Даже по-настоящему натуральный продукт не обязательно полезен: сало и сахар тоже натуральные. Поэтому верить стоит не лицевой стороне упаковки, а строчке «Состав» на обороте.

Что изменил ГОСТ для фермерской продукции

Ещё недавно слово «фермерский» в лучшем случае указывало на место производства, а не на качество. С 1 января 2026 года действует ГОСТ Р 72236-2025, который разработало Роскачество. Он называет фермерской продукцию малого бизнеса: крестьянских хозяйств, кооперативов, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. На упаковке должны стоять название хозяйства, его местонахождение, состав и особенности продукта, а магазинам советуют выделять для таких товаров отдельные зоны.

Но есть две важные оговорки. Стандарт добровольный, и он ничего не говорит о технологии производства и о качестве продукта. Сами фермеры замечают, что слово «фермерское» по-прежнему может появиться даже на молоке из порошка, если производитель просто не работает по этому ГОСТу. Поэтому ищите мелкий шрифт с названием хозяйства и адресом. Если вместо фермы там значится крупный промышленный комбинат, надпись остаётся просто рекламой.

Коровки, домики и «деревенское»

«Деревенское» и «домашнее» на упаковке: что за этим стоит. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Картинка с коровой на лугу, деревянный домик и слова «деревенское», «домашнее», «как у бабушки» давят на те же чувства, что и «фермерский». Никаких гарантий за ними нет, это просто часть дизайна. Куда важнее название продукта мелким шрифтом. Если на пакете написано «восстановленное молоко», его сделали из сухого порошка. А продукт с заменителем молочного жира обязан нести контрастную надпись «Содержит растительные жиры», и она скажет больше любого пейзажа.

Единственное защищённое слово на упаковке

В отличие от «эко» и «био», слово «органический» защищено законом с 2020 года. Чтобы поставить его на упаковку, производитель должен подтвердить, что обходился без пестицидов, химических удобрений, гормонов роста и антибиотиков, и получить сертификат. Проверить его несложно: Роскачество советует ввести данные сертификата или юридическое название производителя в поиск по реестру. «Эко» и «био» без такого документа остаются просто рекламными словами.

Красивое слово на этикетке продаёт не столько продукт, сколько надежду: съесть «эко» и сразу стать здоровее. Похожий механизм хорошо знаком индустрии красоты, где покупают уже обещание, а не результат. Life.ru разбирался, почему мы так боимся стареть и готовы платить за обещание вечной молодости. С едой работает та же логика, поэтому громкий лозунг на лицевой стороне упаковки должен не успокаивать, а наоборот, заставлять перевернуть её и прочитать оборот.

Как прочитать состав за полминуты

Как прочитать состав продукта на этикетке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ингредиенты в составе перечисляют по убыванию доли, поэтому первые позиции показывают, из чего продукт сделан на самом деле. Настораживать должны размытые формулировки: за словами «пищевой краситель» без расшифровки нередко скрывается синтетический. При этом пугаться всех добавок с буквой Е не стоит, ведь под таким кодом прячется и каротин из моркови. Подсказкой служит и срок годности: у продуктов без консервантов он редко бывает долгим.

Самые честные продукты часто оказываются и самыми простыми: кефир, квашеная капуста, крупы, сезонные овощи. Их состав умещается в одну строку, а пользы от них осенью нередко больше, чем от десерта с надписью «натуральный» и длинным списком добавок на обороте. Life.ru уже рассказывал, какие продукты помогают меньше мёрзнуть, зевать и бороться с голодом в октябре. Такие покупки обычно ещё и обходятся дешевле продуктов в красивой упаковке с лугом.

Цена ещё не знак качества

Натуральные продукты действительно бывают дороже: долгая ферментация, ручной труд и отказ от ускорителей поднимают себестоимость. Но надпись на упаковке тоже умеет повышать цену, не меняя ничего внутри. Сравнивайте составы похожих продуктов на соседних полках, а не слоганы. И держитесь заранее составленного списка, чтобы яркие этикетки не уводили в сторону: Life.ru уже объяснял, как меню на половину недели и список покупок избавляют от лишних трат у кассы.

Надписи «натуральный», «фермерский», «эко» и «деревенский» сами по себе ничего не гарантируют. Реальную информацию дают состав, название продукта мелким шрифтом, производитель с адресом, срок годности и сертификат для органики. Полминуты у полки помогают не переплачивать за красивое слово. А когда пакеты с продуктами уже разобраны, их стоит пустить в дело с умом: Life.ru подсказывает, что приготовить заранее на выходных, чтобы хватило на всю неделю и не надоело.