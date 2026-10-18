7 маленьких дел на воскресенье, которые экономят нервы, деньги и время в будни

В середине осени будни даются тяжелее: темнеет рано, по утрам всё валится из рук. Пара спокойных часов в воскресенье способна снять заметную часть этой суеты. Мы собрали семь небольших дел, на которые уходит совсем немного времени, а пользы от них хватает до самой пятницы.

Неделя на одном листе

Как спланировать неделю за десять минут. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возьмите блокнот или заметки в телефоне и за десять минут выпишите все дела на ближайшие дни: рабочие встречи, визиты к врачу, родительские собрания, дни рождения близких. Затем распределите их по датам и отметьте самые важные. Так понедельник не обрушится лавиной сюрпризов, а забытый звонок или платёж не всплывёт в последний момент. Если в семье несколько человек, сверьте планы за ужином: кто забирает ребёнка из секции, а кто едет за продуктами.

Меню на половину недели

Меню на неделю и список покупок. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прежде чем идти в магазин, загляните в холодильник и шкафы, а потом прикиньте, что будете готовить в ближайшие три-четыре дня. Список покупок по такому меню избавляет от лишних пакетов и спонтанных трат у кассы, если не отступать от него, а в воскресенье утром в магазинах ещё и меньше людей. Осенью в меню стоит добавить горячие супы, каши и сезонные овощи, а какие продукты помогают меньше мёрзнуть и зевать в октябре, Life.ru уже выяснил.

Заготовки на два-три дня

Заготовки еды на неделю в воскресенье. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продолжая тему питания — приготовить еду сразу на всю неделю вряд ли получится, да и надоест она к среде. Гораздо удобнее готовить дважды: в воскресенье и в середине недели. В выходной сварите бульон и крупу, запеките курицу, порежьте овощи и разложите всё по контейнерам. Курицу легко превратить и в салат, и в начинку для лаваша. В будний вечер останется только разогреть и собрать ужин за четверть часа. Заодно отпадёт соблазн заказать доставку после работы, а к концу месяца такая привычка заметно бережёт семейный бюджет.

Гардероб по прогнозу погоды

Как подготовить гардероб к осенней неделе. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Посмотрите прогноз на неделю и заранее решите, в чём будете ходить. Постирайте и высушите нужные вещи, пришейте пуговицу, найдите вторую перчатку. Заодно проверьте, не пора ли достать зимнюю куртку. В октябре погода меняется по несколько раз за день, поэтому лучше одеваться слоями и держать под рукой шарф и шерстяные носки. А если руки остаются холодными даже дома, загляните в разбор Life.ru о том, почему осенью мёрзнут пальцы при горячих батареях.

Порядок в прихожей

Уход за обувью и порядок в прихожей осенью. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осенняя слякоть быстро превращает коридор в склад мокрой обуви. В воскресенье вымойте ботинки, просушите их с бумагой внутри и обработайте водоотталкивающей пропиткой: так кожа дольше прослужит, а ноги не промокнут в первый же дождь. Сушить обувь прямо на батарее не стоит, от резкого жара она трескается и теряет форму. Мокрые куртки повесьте на плечики, чтобы они не потеряли форму. Проверьте зонт и положите его в сумку, а для ключей повесьте крючок у двери. Тогда утренние поиски закончатся.

Платежи под контролем

Как проверить платежи и подписки в воскресенье. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выделите полчаса на финансы. Проверьте, когда приходят счета за квартиру и связь, оплатите то, что можно закрыть заранее, и отмените подписки, которыми давно не пользуетесь. Загляните в выписку по карте: мелкие траты на кофе и перекусы часто съедают больше, чем кажется. В народе верили, что зарплата должна переночевать дома, а кошелёк нельзя оставлять пустым, и Life.ru собрал бытовые приметы о деньгах, которые соблюдают даже скептики.

Сумка с вечера

Как собрать сумку с вечера перед рабочим днём. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утро понедельника редко бывает спокойным, поэтому всё нужное лучше подготовить заранее. Зарядите телефон, наушники и внешний аккумулятор, проверьте пропуск, проездную карту и документы. Детям помогите сложить рюкзак и сменную обувь. Поставьте будильник с небольшим запасом и повесьте на стул одежду на утро. Когда сумка стоит у двери, а ключи висят на крючке, на сборы уходит несколько минут, и никто не бежит к лифту с бутербродом в руке.

Ни одно из этих дел не отнимает слишком много времени, а вместе они превращают понедельник из марафона в обычный рабочий день. Успевать всё сразу не обязательно: выберите два-три пункта и постепенно сделайте их привычкой. Даже одна такая привычка заметно разгружает неделю. И не забудьте про семью, ведь в это воскресенье папы ждут поздравлений. Если идей пока нет, загляните в подборку Life.ru и выберите, что подарить папе на День отца 18 октября.