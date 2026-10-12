7 фраз на собеседовании, после которых вам никогда не перезвонят — третью говорят почти все

12 октября в России отмечают День кадрового работника. Праздник неофициальный, и дат у него две: весной кадровиков поздравляют 24 мая, а осенняя дата отсылает к 1918 году. Именно 12 октября 1918 года приняли инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции, закрепившую основы кадровой работы в органах внутренних дел. С тех пор кадровая работа сильно изменилась, но одна из её главных задач осталась прежней: из множества кандидатов выбрать подходящего. Мы собрали фразы, после которых этот выбор будет не в вашу пользу.

«А чем вообще занимается ваша компания?»

Вопрос о компании на собеседовании выдаёт неподготовленного кандидата. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Вопрос звучит невинно, но для рекрутера он равен признанию: кандидат пришёл и даже не открыл сайт работодателя. Специалисты по подбору ждут, что человек хотя бы в общих чертах знает, чем живёт фирма и какими проектами гордится. На ярмарке вакансий такой вопрос уместен, на собеседовании уже нет. Выход простой: накануне потратьте полчаса на сайт и свежие новости компании. А на встрече спросите иначе: «Я видел ваш новый проект, какие задачи ждут команду дальше?»

Перфекционизм вместо недостатков

Вопрос о слабых сторонах задают почти на каждом собеседовании, и многие отвечают одинаково: «Я перфекционист» или «Слишком много работаю». Бывший рекрутер Google Нолан Черч называет такие ответы неискренними: кажется, будто человек уверен, что ему нечему учиться. Гораздо лучше назвать обычный человеческий недостаток и рассказать, как вы с ним справляетесь. Скажем, вам бывает трудно оценить сроки, поэтому вы разбиваете задачи на этапы и закладываете запас времени

«Во всём виноват бывший начальник»

Критика бывшего начальника на собеседовании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Рассказ о прошлой работе легко превращается в ловушку. Кандидат ругает начальника-самодура и ленивых коллег, а рекрутер уже представляет, как через год так же будут ругать и его компанию. Перекладывать вину на других рекрутеры считают одним из самых тревожных сигналов. Лучше спокойно назвать причину ухода, а если были собственные промахи — рассказать, какие выводы вы сделали. А если на этой неделе тянет спорить, загляните в рунический гороскоп на 12–18 октября, где многим знакам выпадают конфликт и сила.

«Я справлюсь с любой работой»

Фраза кажется смелой, но играет против кандидата. Работодатель ищет человека под конкретные задачи, а слышит, что соискателю всё равно, чем заниматься. Отсюда сразу два неприятных вывода: сильной стороны у человека нет, и он готов принять первое подходящее предложение. Похожий эффект даёт признание «Просто хочу посмотреть, что сейчас есть на рынке». Вместо громких обещаний назовите два-три навыка, которые нужны именно на этой должности, и подкрепите каждый случаем из своей практики.

«Сколько у вас отпуска и когда повышение?»

Когда спрашивать о зарплате и отпуске на собеседовании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обсуждать деньги и условия нормально, вопрос лишь во времени. Если кандидат с порога выясняет размер премий и сроки прибавки к зарплате, у собеседника складывается простая картина: человеку интересна только выгода, а не сама работа. Если рекрутер не поднял тему раньше, обсудить деньги удобно после задач и ожиданий от работы. А вот про график и нагрузку спросить стоит, ведь недавно офтальмолог назвал три главные болезни глаз, которые офисные сотрудники зарабатывают за монитором.

«У меня нет вопросов»

В конце собеседования рекрутер обычно предлагает спросить что-нибудь о компании. Ответ «Нет, всё понятно» звучит вежливо, но может создать впечатление равнодушия. Работодатель хочет видеть, что человек уже примеряет должность на себя. Заготовьте пару вопросов заранее: с какими трудностями сталкивается специалист на этой позиции, как устроена команда, по каким результатам оценят первые месяцы. Только не спрашивайте о том, что уже подробно описано на сайте компании, иначе вернётесь к первой ошибке из списка.

Короткое «Не знаю» без продолжения

Как ответить на сложный вопрос рекрутера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Сложные вопросы задают не только ради правильного ответа. Рекрутеру интересно, как кандидат рассуждает, когда земля уходит из-под ног. Голое «не знаю» просто обрывает разговор. Куда лучше честно признать пробел и вслух порассуждать, как бы вы искали решение. А если волнение перед каждой встречей оборачивается бессонницей и паникой, стоит разобраться, к кому идти с тревогой: психологу, психотерапевту или психиатру, и могут ли уволить из-за диагноза.

Собеседование чем-то похоже на первое свидание: собеседник запоминает не строчки резюме, а ощущение от разговора. Одна неудачная фраза редко ставит крест на кандидате, но несколько подряд почти гарантируют вежливое «Мы вам перезвоним». И не забудьте поздравить знакомых кадровиков, у них сегодня праздник. Впрочем, слова решают судьбу не только в отделе кадров: Life.ru уже разбирал 7 фраз на приёме у врача, из-за которых вам никогда не поставят правильный диагноз.