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Опубликовано 12 октября, 16:00

7 фраз на собеседовании, после которых вам никогда не перезвонят — третью говорят почти все

Оглавление
«А чем вообще занимается ваша компания?»
Перфекционизм вместо недостатков
«Во всём виноват бывший начальник»
«Я справлюсь с любой работой»
«Сколько у вас отпуска и когда повышение?»
«У меня нет вопросов»
Короткое «Не знаю» без продолжения

«Я перфекционист», «А чем занимается ваша компания?» Кажется, безобидные ответы, но после них рекрутер мысленно ставит на кандидате крест. Ко Дню кадрового работника Life.ru собрал 7 фраз, которые губят даже идеальное собеседование.

Что нельзя говорить на собеседовании: 7 фраз, которые губят кандидата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Что нельзя говорить на собеседовании: 7 фраз, которые губят кандидата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

12 октября в России отмечают День кадрового работника. Праздник неофициальный, и дат у него две: весной кадровиков поздравляют 24 мая, а осенняя дата отсылает к 1918 году. Именно 12 октября 1918 года приняли инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции, закрепившую основы кадровой работы в органах внутренних дел. С тех пор кадровая работа сильно изменилась, но одна из её главных задач осталась прежней: из множества кандидатов выбрать подходящего. Мы собрали фразы, после которых этот выбор будет не в вашу пользу.

«А чем вообще занимается ваша компания?»

Вопрос о компании на собеседовании выдаёт неподготовленного кандидата. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Вопрос о компании на собеседовании выдаёт неподготовленного кандидата. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Вопрос звучит невинно, но для рекрутера он равен признанию: кандидат пришёл и даже не открыл сайт работодателя. Специалисты по подбору ждут, что человек хотя бы в общих чертах знает, чем живёт фирма и какими проектами гордится. На ярмарке вакансий такой вопрос уместен, на собеседовании уже нет. Выход простой: накануне потратьте полчаса на сайт и свежие новости компании. А на встрече спросите иначе: «Я видел ваш новый проект, какие задачи ждут команду дальше?»

Перфекционизм вместо недостатков

Вопрос о слабых сторонах задают почти на каждом собеседовании, и многие отвечают одинаково: «Я перфекционист» или «Слишком много работаю». Бывший рекрутер Google Нолан Черч называет такие ответы неискренними: кажется, будто человек уверен, что ему нечему учиться. Гораздо лучше назвать обычный человеческий недостаток и рассказать, как вы с ним справляетесь. Скажем, вам бывает трудно оценить сроки, поэтому вы разбиваете задачи на этапы и закладываете запас времени

«Во всём виноват бывший начальник»

Критика бывшего начальника на собеседовании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Критика бывшего начальника на собеседовании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Рассказ о прошлой работе легко превращается в ловушку. Кандидат ругает начальника-самодура и ленивых коллег, а рекрутер уже представляет, как через год так же будут ругать и его компанию. Перекладывать вину на других рекрутеры считают одним из самых тревожных сигналов. Лучше спокойно назвать причину ухода, а если были собственные промахи — рассказать, какие выводы вы сделали. А если на этой неделе тянет спорить, загляните в рунический гороскоп на 12–18 октября, где многим знакам выпадают конфликт и сила.

«Я справлюсь с любой работой»

Фраза кажется смелой, но играет против кандидата. Работодатель ищет человека под конкретные задачи, а слышит, что соискателю всё равно, чем заниматься. Отсюда сразу два неприятных вывода: сильной стороны у человека нет, и он готов принять первое подходящее предложение. Похожий эффект даёт признание «Просто хочу посмотреть, что сейчас есть на рынке». Вместо громких обещаний назовите два-три навыка, которые нужны именно на этой должности, и подкрепите каждый случаем из своей практики.

«Сколько у вас отпуска и когда повышение?»

Когда спрашивать о зарплате и отпуске на собеседовании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Когда спрашивать о зарплате и отпуске на собеседовании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обсуждать деньги и условия нормально, вопрос лишь во времени. Если кандидат с порога выясняет размер премий и сроки прибавки к зарплате, у собеседника складывается простая картина: человеку интересна только выгода, а не сама работа. Если рекрутер не поднял тему раньше, обсудить деньги удобно после задач и ожиданий от работы. А вот про график и нагрузку спросить стоит, ведь недавно офтальмолог назвал три главные болезни глаз, которые офисные сотрудники зарабатывают за монитором.

«У меня нет вопросов»

В конце собеседования рекрутер обычно предлагает спросить что-нибудь о компании. Ответ «Нет, всё понятно» звучит вежливо, но может создать впечатление равнодушия. Работодатель хочет видеть, что человек уже примеряет должность на себя. Заготовьте пару вопросов заранее: с какими трудностями сталкивается специалист на этой позиции, как устроена команда, по каким результатам оценят первые месяцы. Только не спрашивайте о том, что уже подробно описано на сайте компании, иначе вернётесь к первой ошибке из списка.

Короткое «Не знаю» без продолжения

Как ответить на сложный вопрос рекрутера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Как ответить на сложный вопрос рекрутера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Сложные вопросы задают не только ради правильного ответа. Рекрутеру интересно, как кандидат рассуждает, когда земля уходит из-под ног. Голое «не знаю» просто обрывает разговор. Куда лучше честно признать пробел и вслух порассуждать, как бы вы искали решение. А если волнение перед каждой встречей оборачивается бессонницей и паникой, стоит разобраться, к кому идти с тревогой: психологу, психотерапевту или психиатру, и могут ли уволить из-за диагноза.

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Узнали бы их на улице? Life.ru нарисовал современную внешность этим 10 историческим личностям

Собеседование чем-то похоже на первое свидание: собеседник запоминает не строчки резюме, а ощущение от разговора. Одна неудачная фраза редко ставит крест на кандидате, но несколько подряд почти гарантируют вежливое «Мы вам перезвоним». И не забудьте поздравить знакомых кадровиков, у них сегодня праздник. Впрочем, слова решают судьбу не только в отделе кадров: Life.ru уже разбирал 7 фраз на приёме у врача, из-за которых вам никогда не поставят правильный диагноз.

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Сергей Трофимов
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