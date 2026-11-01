1 ноября отмечают Международный день вегана. Праздник появился в 1994 году к полувековому юбилею британского Веганского общества, а само слово «веган» его основатель Дональд Уотсон собрал из первых и последних букв английского слова «вегетарианец». Многим кажется, что веганская кухня держится на тофу и заморских диковинах. Но советские хозяйки готовили блюда без мяса, молока и яиц почти каждый день и даже не догадывались, что кормят семью по-вегански. Мы вспомнили самые известные из них.

Винегрет: главный веганский салат СССР

Винегрет: веганский салат из СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В классическом винегрете нет ни одного продукта животного происхождения, если не заправлять его майонезом. Свёкла, картошка, морковь, солёные огурцы, квашеная капуста, зелёный горошек, лук и растительное масло: вот и весь состав. Название пришло из французского языка, где vinaigre означает «уксус». В XIX веке винегретом называли любую смесь из варёных овощей под уксусной заправкой, и рецепты сильно различались.

Привычный нам вариант со свёклой и огурцами сложился только в начале XX века. В советское время винегрет попал в главную поваренную книгу страны и стал непременным гостем праздничного стола рядом с оливье и селёдкой под шубой. Для веганского меню менять ничего не придётся, а нерафинированное подсолнечное масло подарит салату тот самый вкус из детства. Пропорции и порядок нарезки ищите в рецепте бабушкиного винегрета среди десяти советских блюд, от которых плачут от ностальгии.

Кабачковая и грибная икра

Кабачковая и грибная икра для веганов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Овощная икра казалась иностранцам странной кашей непонятного цвета, а у нас её намазывали на хлеб с детства. Кабачковую икру считают советским изобретением. Одно время она даже пропадала из магазинов и вернулась на прилавки только в годы хрущёвской оттепели. В составе кабачки, морковь, лук, томатная паста и растительное масло, а майонеза и сыра нет. Повторить вкус магазинной банки поможет рецепт той самой кабачковой икры по советскому ГОСТу.

У кабачковой икры есть достойная соседка. Грибную икру делают из шампиньонов или лесных грибов, лука и моркови, которые обжаривают на растительном масле и пропускают через мясорубку. Получается густая ароматная намазка, которая на ржаном хлебе легко заменит паштет. Для веганского стола подойдут классический вариант и заготовка на зиму, а вот в экспресс-версию кладут сливочное масло. Все три способа есть в рецепте грибной икры, которую сметают со стола.

Жареная картошка с грибами

Жареная картошка с грибами без сливочного масла. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Грибы на Руси давно считали заменой мясу. В постные дни православные отказывались от мяса, молока и яиц, и грибные блюда выручали хозяек веками. Эта привычка пережила и советское время, а жареная картошка с шампиньонами и луком до сих пор остаётся одним из самых любимых домашних ужинов. Секрет веганской версии в масле. Жарить нужно на подсолнечном, а сливочное, которое часто добавляют для аромата, просто не класть.

Блюдо получается сытным и без мяса: грибы дают насыщенный вкус, а картошка отвечает за румяную корочку. Чеснок и веточка тимьяна сделают аромат ещё ярче, и никакие сливки здесь не понадобятся. Вместо сметаны, которую по привычке ставят к столу, можно подать тарелку с солёными огурцами или квашеной капустой. Вариант с картошкой, вариант с чесноком и тимьяном и все тонкости обжарки разобраны в рецепте жареных грибов на сковороде с маленькими секретами.

Постный борщ, щи и гороховый суп

Постный борщ, щи и гороховый суп без мяса. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Классический борщ варят на мясном бульоне и подают со сметаной, но в постные дни хозяйки прекрасно обходились без мяса. Свёклу, капусту, морковь, лук и томатную пасту тушили на растительном масле, а суп получался ничуть не менее ярким. Так же готовили щи из свежей или квашеной капусты и густой гороховый суп без копчёностей. Сытности им добавляли картошка и сам горох. Все три рецепта вошли в сборник простых постных блюд Life.ru.

Квашеная и тушёная капуста

Квашеная и тушёная капуста по-советски. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Квашеную капусту в СССР заготавливали бочками, и никакие продукты животного происхождения для этого не нужны. Хватит белокочанной капусты, моркови и крупной соли. Овощи перетирают, плотно укладывают под гнёт и несколько дней ждут, пока закончится брожение. Капусту с морковью и луком потом тушили на растительном масле, а для сытности добавляли грибы или фасоль. Пошагово всё расписано в рецепте бабушкиной квашеной капусты с тем самым хрустом.

Кисель и пирожки на постном тесте

Кисель и пирожки на постном тесте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сладкий стол тоже легко собрать по-вегански, и редкие продукты для этого не понадобятся. Ягодный кисель варят из ягод и крахмала, а мёд в нём необязателен. Такой напиток пили ещё в СССР, и рецепт есть среди трёх советских киселей без сахара. А тесто для пирожков с картошкой можно замесить на воде и растительном масле, без яиц и молока. Именно так пекли жареные пирожки как в СССР, со вкусом школьной столовой.

Выходит, советская кухня куда ближе к веганской, чем кажется. Овощи, крупы, грибы и бобовые веками кормили людей во время постов и в трудные годы, а винегрет и кабачковая икра остаются любимыми блюдами без всякой моды на растительное питание. Если среди гостей есть веганы, праздничный стол легко собрать из знакомых с детства рецептов. А вместо магазинного напитка можно поставить на стол домашний яблочный сок, который несложно заготовить на зиму.