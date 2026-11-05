В России зарегистрировали первые в этом сезоне случаи гриппа с осложнениями. Об этом 5 ноября на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Пока активного роста заболеваемости гриппом нет, но первые случаи уже имеются, в том числе и с осложнениями», — сказал министр.

К 5 ноября прививку от гриппа получили 35,5 млн человек. Среди них почти 12 млн детей и 120 тысяч беременных женщин, сообщил Мурашко. Тяжёлые случаи гриппа выявлены у непривитых граждан. На том же совещании Путин рассказал, что привился от гриппа около двух недель назад, и призвал членов правительства сделать то же самое.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю с 26 октября по 1 ноября в России зарегистрировали свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, общий уровень заболеваемости соответствовал сезонным показателям, при этом число случаев гриппа росло от недели к неделе.