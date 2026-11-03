В России продолжают распространяться сезонные респираторные инфекции. За неделю медики зарегистрировали свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. При этом специалисты фиксируют еженедельное увеличение числа заболевших гриппом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, статистика относится к 44-й неделе года. Общий уровень заболеваемости пока соответствует характерным для этого времени года сезонным показателям, однако динамика распространения гриппа вызывает особое внимание специалистов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что количество пациентов с гриппом увеличивается от недели к неделе. Таким образом, на фоне привычного осеннего подъёма респираторных инфекций постепенно усиливается и распространение одного из наиболее опасных сезонных вирусов.

В общей статистике учитываются сразу три группы заболеваний: острые респираторные вирусные инфекции, грипп и коронавирусная инфекция. При этом по одним только симптомам не всегда удаётся определить, какой именно возбудитель стал причиной недомогания.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, по возможности избегать тесных контактов с заболевшими. При появлении признаков респираторной инфекции рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, не пытаясь самостоятельно ставить диагноз.

Ранее Life.ru писал, что вирусолог объяснила, по каким признакам можно отличить грипп от обычной простуды. По словам специалиста, инфекция часто начинается резко: температура способна быстро подняться до 39 градусов, а самочувствие сопровождается сильной головной болью, ломотой в мышцах и выраженной слабостью. Эксперт также предупредила о возможных осложнениях и посоветовала не заниматься самолечением при появлении характерных симптомов.