Не холодом единым: Стресс, ОРВИ и недосып будят герпес осенью

Осенью герпес может напоминать о себе значительно чаще из-за стресса, недосыпа, простудных заболеваний и переохлаждения. Однако само похолодание не заставляет вирус активизироваться: решающую роль играет совокупность неблагоприятных факторов. Об этом газете «Известия» рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

После заражения возбудитель герпеса остаётся в организме на всю жизнь, периодически переходя из неактивного состояния в активное. С наступлением осени нагрузка на защитные механизмы возрастает: увеличивается заболеваемость ОРВИ, меняется привычный распорядок дня, а эмоциональное напряжение нередко усиливается.

Особенно заметное влияние оказывает хроническая усталость. При этом реакция организма индивидуальна, поэтому одна бессонная ночь далеко не обязательно закончится появлением высыпаний.

«Регулярный недосып и постоянное напряжение могут способствовать более частому возникновению рецидивов», — пояснила Серебрякова.

Распознать приближающееся обострение иногда можно заранее. За несколько часов до появления пузырьков возникают зуд, жжение, покалывание или болезненность кожи. Если врач уже назначил схему лечения, начинать её следует при первых характерных симптомах.

Для профилактики специалист рекомендует соблюдать режим сна, полноценно питаться и избегать известных провоцирующих факторов. Самостоятельно принимать противовирусные препараты не стоит. Особую настороженность должны вызывать частые рецидивы и высыпания возле глаз — в таких случаях необходима медицинская помощь.