Матка увеличилась в 180 раз: Подмосковные врачи спасли женщину с гигантскими опухолями весом почти 20 кг

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) удалили пациентке из Африки опухолевые образования общей массой почти 20 килограммов. Четырёхчасовая операция прошла успешно, сообщили представители Минздрава Подмосковья.

Женщина несколько лет страдала от миомы матки. Обследование показало, что поражённый орган увеличился почти в 180 раз. Крупнейшие узлы достигали 20 на 25 сантиметров и занимали значительную часть брюшной полости и малого таза. Разросшиеся ткани сдавливали кишечник, мочевой пузырь и кровеносные сосуды, что привело к тромбозу и создало угрозу жизни пациентки.

Как рассказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Фёдоров, объёмные образования, по предварительным оценкам, составляли не менее пятой части массы тела женщины. Хирургам предстояло не только удалить поражённую матку, но и разделить многочисленные спайки, затрагивавшие кишечник, диафрагму, печень и желчный пузырь. Кроме того, из брюшной полости извлекли более литра жидкости.

После удаления образований специалисты вернули внутренние органы в нормальное положение. Уже спустя неделю пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она продолжит наблюдаться у врачей института.

Медики напомнили о необходимости посещать гинеколога не реже одного раза в год даже при отсутствии жалоб. При выявленных заболеваниях частоту осмотров определяет лечащий врач.

Ранее Life.ru сообщал об удалении гигантской миомы у жительницы подмосковных Луховиц. Женщина знала о заболевании пять лет, но откладывала лечение. За это время опухоль достигла веса 4,5 килограмма и размеров футбольного мяча. Хирургическое вмешательство прошло успешно.