Пять лет избегала врачей: У жительницы Подмосковья удалили миому весом 4,5 кг

В подмосковных Луховицах врачи удалили женщине гигантскую миому матки весом 4,5 килограмма. По размеру доброкачественная опухоль была сопоставима с футбольным мячом. Об успешной операции Life.ru сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

О заболевании пациентка узнала ещё пять лет назад, однако всё это время игнорировала рекомендации врачей, отказывалась от диспансеризации и не приходила на регулярные осмотры. За медицинской помощью она обратилась лишь после того, как сильные боли внизу живота и обильные кровотечения начали серьёзно мешать повседневной жизни.

Из-за внушительных размеров новообразования хирурги выбрали лапаротомию — открытую операцию через разрез на передней брюшной стенке. Вмешательство проводилось под спинномозговой анестезией.

«Вмешательство проводилось под спинномозговой анестезией и заняло около часа», — рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.

Операция прошла без осложнений. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. В дальнейшем ей предстоит наблюдаться у гинеколога амбулаторно. Медики напоминают, что даже при отсутствии жалоб важно регулярно проходить профилактические осмотры.

Ранее Life.ru рассказывал о другой пациентке из Подмосковья, у которой обнаружили миому весом более трёх килограммов. Женщина не посещала гинеколога целых 12 лет и обратилась за помощью из-за хронических запоров и проблем с мочеиспусканием. Обследование показало, что новообразование полностью заполнило малый таз и нарушило работу соседних органов. Хирурги Ступинской больницы удалили опухоль, после чего состояние пациентки нормализовалось.

Ещё один случай удаления крупной миомы произошёл в Видновском перинатальном центре. Там врачи прооперировали 42-летнюю женщину, у которой новообразование привело к тяжёлой анемии. Несмотря на сложность вмешательства, медикам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. После восстановления она планировала впервые стать матерью.